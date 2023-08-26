Пермский робот снялся в голливудской комедии вместе с Энди Гарси и Меган Фокс

Фото: компания Promobot.

Робот Промобот, созданный пермской компанией Promobot, снялся в голливудской комедии «Большой золотой слиток» наравне с культовыми американскими актерами: Энди Гарсиа, Меган Фокс, Люси Хейл.

По сюжету фильма после неудачной попытки самоубийства начинающий писатель Сэмюэл получает заказ от влиятельного бизнесмена Флойда Деверо, которого играет Энди Гарсиа, написать его биографию. Флойд приглашает Сэмюэля к себе в особняк. Но работа над книгой неожиданно превращается в хаос. Писатель никак не может понять, чем именно зарабатывает на жизнь бизнесмен, да при этом еще страдает от мистических последствий травмы головы.

А причем же здесь робот? Он играет дворецкого по имени Андре в особняке Флойда.

Напомним, ранее Промобот выходил на красную дорожку во время премьеры российского фильма «Любовь-Морковь. Восстание машин», герои которого перемещались в тела роботов. А теперь пермский робот получил и собственную роль.

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