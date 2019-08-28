«200 тетрадей и 90 ручек». Сколько стоит собрать в школу восьмерых детей

Скоро 1 сентября, и родители школьников штурмуют магазины одежды и канцтоваров, приобретая все необходимое для нового учебного года. А в перерывах до одурения спорят в соцсетях, какой бюджет нужно выделить, чтобы собрать в школу одного ребенка, нужно ли покупать дорогущий рюкзак и модные джинсы, из которых чадо вырастет уже через пару месяцев.

А мы нашли родителей, у которых за парты в этом году сядут сразу восемь школьников. А всего в самой многодетной семье Пермского края – 15 ребятишек. И все родные!

1 сентября хоть разорвись!

Маша, Аня, Миша, Захар, Оля, Веня, Тимоша, Коля, Максим, Илюша, Андрюша, Эмилия, Павлик, Верочка и София. Шесть девочек и девять мальчишек! Самой старшей дочери – 26 лет, она уже окончила вуз и работает, а самой младшенькой – годик.

Папа многодетного семейства - Андрей Богомолов - работает на Александровском машиностроительном заводе слесарем, мама Оксана - помощник воспитателя в детском саду, но пока она сидит в очередном декрете.

За столом собирается вся большая семья Богомоловых.Фото: Алена ОВЧИННИКОВА

В прихожей большого дома, где живет семья с 15 детьми – аккуратно расставлены десятки пар разноцветной обуви. Даже совсем маленькие, придя с улицы, ставят свою пару кроссовочек рядком. В доме ароматно пахнет свежеиспеченным хлебом. Мама Оксана колдует на кухне. На плите варится обед, в печке – печется пять буханок хлеба, это большой семье на день. Дочка Оля домывает посуду, мальчишки помладше помогают накрывать стол.

Старшие мальчики помогли накрыть на стол.Фото: Алена ОВЧИННИКОВА

- У нас пока сезон заготовок, закатываем огурцы, дважды съездили за опятами, привезли 60 литров, поэтому к школе мы только на днях поедем закупаться, - улыбается Оксана. - В этом году у нас будет восемь учеников, в прошлом было девять, но Миша окончил 11 класс и поступил в политех. Следующей Эмилии пока шесть, она только на будущий год пойдет в школу. Список необходимого для школьников умещается на двух страницах убористым почерком. В прошлом году мы купили ребятам 200 тетрадей и 90 ручек, чтобы с запасом было. Только канцтоваров вышло примерно на 13 тысяч рублей. Чтобы сэкономить, ездили на оптовую базу.

Мама рассматривает канцтовары, с которыми ей помогли в соцзащите.Фото: Алена ОВЧИННИКОВА

Собрать детей в школу многодетной семье помогают в соцзащите. Выделяют материальную помощь, которая покрывает часть затрат.

Ребята у Оксаны и Олега Богомоловых учатся в двух школах: младшие – в гимназии, а старшие в школе № 6. И 1 сентября хоть разорвись!

К школе готов!Фото: Алена ОВЧИННИКОВА

- Конечно, обязательно мы идем к тому, кто поступает в первый класс! Утром 1 сентября бегом на клумбу, режем букеты, пакуем, всех наряжаем и идем на линейку.

Огород многодетной семьи.Фото: Алена ОВЧИННИКОВА

«У вас снова будет мальчик»

Оксана и Андрей познакомились 28 лет назад, когда вместе отдыхали в заводском профилактории.

- Сначала я познакомилась с братом Андрея, Григорием, они двойняшки, - объясняет Оксана. – Он пригласил меня в гости и познакомил с Андреем. Когда мы только увидели друг друга – словно молния прошла. Стали встречаться. Ухаживал он красиво: на машине катал, тюльпаны дарил, а через полгода мы сыграли свадьбу.

О том, что их семья станет такой многодетной, молодожены и подумать не могли. У Андрея в семье росло трое детей, у Оксаны двое. Через два года у Богомоловых появилась на свет дочка Маша, а еще через четыре – Анечка. Дедушка очень хотел внука, и у Богомоловых родился Миша. Остальные детки - погодки.

Самая младшая дочка, София, на руках у своей мамы.Фото: Алена ОВЧИННИКОВА

Каждый раз на УЗИ, где определяли пол ребенка, Оксана шла с трепетом. Шесть раз подряд у них рождались парни.

- Мне говорят, что мальчик, а у меня улыбка на лице – папа будет рад! – говорит Оксана.- Имена выбирали, советуясь друг с другом. Какое имя на сердце ложится, то и даем ребенку. Но бывает и так: с Верочкой, например, нам врачи много болезней пророчили, вплоть до болезни Дауна. Я даже обет дала, что если Господь даст мне здоровое дитя, то я обязательно ее Верой назову.

Верочка со своим папой.Фото: Алена ОВЧИННИКОВА

И вот мы сидим на кухне, пьем чай, а та самая голубоглазая Верочка тихонько забралась к папе на колени, скромно улыбнулась и потянулась за печеньем.

- Непросто было, но нагрузка ложилась постепенно, вот если бы все пятнадцать разом, то тут, конечно, загнешься, - смеется Оксана. – К тому же у меня уже помощницы подросли, с младшими водились. И каждый раз, когда мы говорим ребятам, что у них появится братик или сестричка, они только радуются. И до сих пор нас спрашивают, мол, когда у нас еще детишки появятся?

Клубника не успевает поспевать

Дни рождения в таком большом семействе празднуют почти каждый месяц, а в июле, августе, сентябре, октябре и ноябре - по два и даже три. Подарки именинникам родители стараются дарить всегда. По возможностям и интересам: кому-то мяч или шахматы, кому-то мотор на деревообрабатывающий станок…

В этом году семья впервые попробовала держать пчел. Ульи папа Андрей сделал своими руками.Фото: Алена ОВЧИННИКОВА

- Меня иногда спрашивают, как ты их всех кормишь? – вступает в разговор многодетный папа. – Отвечаю, что они все большие, и едят сами. А если серьезно, очень помогает огород, у нас 13 соток. Урожай зависит от года, но овощей на зиму хватает. Еще у нас две коровы – Уралочка и Рамона, а значит свое масло, молоко, творог. В магазине мы покупаем только муку: мешок ржаной, мешок пшеничной, сахар, соль и крупы. Жена сама печет хлеб по четыре-пять буханок на день, плюс выпечка у нас постоянно: кексы, печенье, торты, блины.

На обед в многодетной семье – девятилитровая кастрюля супа. Летом салаты, кабачки, грибы. У ребят всегда отменный аппетит, они с удовольствием едят каши на молоке, овощи, фрукты.

- А еще у нас вечнозеленая клубника, никогда не найдешь красной ягодки. Думаешь, когда же она покраснеет, а глянешь в огород и понимаешь, что не покраснеет, на нее опять дрозды двуногие налетели. То горох, то клубнику склевали.

Не воспитывай детей - воспитывай себя

Понятно, что родителям в одиночку не справиться со всеми хлопотами по хозяйству, им помогают дети. Без капризов, без «не хочу», без «забыл». Воспитываясь в большой семье, ребята видят, как трудятся мама и папа, и во всем стараются помогать им.

На дверце холодильника висит график дежурств, где четко расписано, кто управляется с коровами, кто помогает на кухне и прибирает в доме.

График дежурства висит на холодильнике.Фото: Алена ОВЧИННИКОВА

- Утром коровы – это папина обязанность, - рассказывает Оксана. - Он подоит, накормит, напоит, а дальше скотиной занимаются мальчики. Процесс это тяжелый, но ребята все делают сами: пасут, наливают коровкам воды, доят их аппаратом, молоко относят в дом, поят телочек, быку дают травы и комбикорм, навоз выносят. Посадка картошки - это тоже мужская работа: надо поле вспахать, посадить, окучить, собрать урожай.

Днем и вечером с коровами самостоятельно управляются мальчики.Фото: Алена ОВЧИННИКОВА

Старшая по кухне - 15-летняя Оля. Она и обед может приготовить: шаньги испечь, суп сварить, второе приготовить, и за малышами присмотреть.

- Белье у нас стирает машина, глажу я, а вот посудомоечных машинок у нас очень много: один помыл, ставим другого, - улыбается Оксана. – Чтобы стимулировать, плюсики в графике ставим, награждаем и даже подарочки дарим за хорошее дежурство.

- Дети всегда вырастают такими, какие у них родители, поэтому стараемся не воспитывать, а сами примером быть, - говорит папа Андрей. - С людьми учим поступать так, как хотел, чтобы с тобой поступали. Обязательно обсуждаем поступки, которые дети совершают и направляем, как должно быть.

Оля - главная помощница своей мамы.Фото: Алена ОВЧИННИКОВА

Любовь, помноженная на 15

В шестикомнатном доме Богомоловых нет ни одного телевизора.

- Для нас это лишнее, - объясняют многодетные родители. - Во-первых, нам некогда его смотреть, во-вторых, там нет ничего доброго, а в-третьих, мы придерживаемся принципа: если ты хочешь, чтобы твоего ребенка воспитывал чужой человек – включи ему телевизор. Сотовые телефоны есть только у родителей и тех, кто учится или живет в Перми. Остальные дети все при нас, и телефоны им не нужны.

Вылетев из родного гнезда, старшие дети Богомоловых по-прежнему продолжают заботиться о младших: Маша после учебы в медакадемии работает в Перми врачом, но иногда забирает к себе малышей, гуляет с ними, водит в зоопарк, дарит подарки, книжки, одежду.

Каждому ребенку родители дают возможность развить свой талант: Маша и Аня окончили музыкальную школу по классу фортепьяно, Оля – играет на скрипке, Миша на гитаре, в семье есть два баяниста, еще двое ребят учатся в художественной школе.

На балконе многодетная семья сушит полезный иван-чай.Фото: Алена ОВЧИННИКОВА

- Конечно, бывает и такое, что когда начинается трудности, дети говорят: «Я больше не буду ходить», но мы объясняем, что коли взялся за дело, надо доводить его до конца. И ребята слушаются. Главное, что у них все получается, просто лень природная иногда бывает. Но мы с ней боремся. Зато когда они заканчивают учебу, бывают очень нам благодарны, что не дали бросить дело на полпути.

По вечерам в доме, где живут Богомоловы, часто звучит музыка. Кто-то делает уроки, кто-то играет в шахматы, кто-то гонят в футбол. Если папа пошел трактор ремонтировать, то и парни с ним вместе отправляются гайки крутить.

Когда папа начинает крутить гайки, все мальчишки тут же собираются рядом.Фото: Алена ОВЧИННИКОВА

- Уроки с младшеклассниками я делаю сама, чаще сажу их на кухне, чтобы иметь в это время возможность суетиться по хозяйству, - говорит Оксана. - С утра встанешь - всегда дел куча. Одной рукой одно делаешь, другой – другое, плюс помощников направляешь.

Урожай в этом году собрали хороший.Фото: Алена ОВЧИННИКОВА

За те годы, которые многодетные супруги прожили вместе, они сумели сберечь и сохранить ту любовь, которая объединила их когда-то. Андрей по-прежнему обожает, ценит и очень бережет свою жену. И Оксана отвечает ему тем же. Все решения они обсуждают и принимают совместно.

- Воспитывать детей непросто, ты работаешь по 24 часа в сутки без выходных и праздников, но это и есть наш выбор и наше счастье! – уверены родители.