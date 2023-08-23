26 августа в Перми пройдет «Ночь города» - это мероприятие, состоящие из 15 событий, которое станет кульминацией празднования 300-летия города. Фото: permkrai.ru

«Ночи города» 26 августа в Перми: программа мероприятий, какие звезды выступят, время и место проведения

26 августа в Перми пройдет «Ночь города» - это мероприятие, состоящие из 15 событий, которое станет кульминацией празднования 300-летия города. Пермяков и гостей города ждут экскурсий по самым знаковым местам, выступления звезд: Dj Smash, рэпер Loc-Dog, Лев Лещенко и группа «Ленинград», а закончится все «световым танцем» яхт и аэростатов на набережной Камы. Мы собрали для вас все мероприятия, которыми закончится празднование юбилея Перми.

Экскурсии

10:00 Пермские моторы – сердце города

- Отчего люди не летают так, как птицы? Еще как летают! И происходит это, во многом, благодаря достижениям пермской промышленности. Эта экскурсия познакомит вас с историей легендарного производства Пермского моторного завода и с личностями людей, которые поднимали отечественную авиацию и космонавтику на мировой уровень. Среди них конструкторы ракетных и авиадвигателей, изобретатели и инженеры, талантливые руководители, менявшие городскую среду. Из истории перенесемся в современность: расскажем о технополисе «Новый Звездный» в Новых Лядах и последних инновациях!

12:00 Архитектор Александр Турчевич: от имени к стилю

Пройти мимо домов, построенных Александром Турчевичем, и не обратить на них внимание -решительно невозможно. Безусловно, Дом Мешкова, Дом Грибушина, Особняк Любимовой можно назвать самыми «нарядными» домами в Перми. Но архитектурное наследие этого талантливого архитектора не ограничивается этими объектами. Как человек, приехавший в Пермь в качестве актёра, стал одним из самых ярких архитекторов нашего города? Сколько зданий построил А. Б. Турчевич? Где находится церковь Марии Магдалины и дом архитектора Турчевича? Мы ответим на эти вопросы на нашей экскурсии. Экскурсия «Александр Турчевич: от имени к стилю» будет проводиться с посещением особняка Е.И. Любимовой (ныне ТЮЗ) и особняка С.М. Грибушина (ныне принадлежит Пермскому федеральному исследовательскому центру Уральского отделения Российской академии наук).

14:00 «В дебрях Разгуляя. Путь в Первогород»

Практически каждый пермяк знает, что историю нашего города отсчитывают от начала строительства Егошихинского медеплавильного завода, а Разгуляй является исторически первым центром Перми. Погрузится в "Дебри Разгуляя" пермякам и гостям города предлагает экскурсия с одноименным названием. Как было выбрано место Егошихинского завода? Как был основан городской поселок? С чего начинался Первогород? Об этом и многом другом узнают участники нашей экскурсии.

15:00 «Пермь театральная»

Театральная Пермь — это отдельная яркая страница в культурной жизни города. Пермь всегда славилась невероятной творческой энергетикой и душевной публикой. Пройдемся по театральному маршруту и узнаем, как разные театральные и концертные площадки города вплетаются в общую канву диалога зрителя и исполнителя. И как же без яркой точки на маршруте? Театральный сквер всегда является кульминацией городской прогулки, это то уникальное место, где публика и искусство встречаются раз и навсегда.

16:00 «Пермь архитектурная» с посещением «Дома чекистов» и особняка Е.И. Любимовой

Улицу Сибирскую можно смело назвать архитектурной энциклопедией Перми. Пройдя по ней от Горьковского сада до набережной Камы, мы увидим всё многообразие стилей: классицизм, эклектику, модерн, конструктивизм, сталинский ампир, а также узнаем имена архитекторов, повлиявших на облик нашего города. Экскурсия будет особенной, так как мы полюбуемся объектами культурного наследия не только снаружи, но и внутри. Увидим один из старейших лифтов города, а также великолепные купеческие интерьеры.

18:30 Обзорная экскурсия «Пермь-300. Калейдоскоп историй»

Пермь – она какая? Жизнь города собирается, как пазл из событий разных эпох, переплетений человеческих судеб, особенностей природного ландшафта и архитектуры, городских легенд и культурных явлений. В одной прогулке мы собрали известные и неизвестные факты, которые представят Пермь с разных ракурсов: от истории до современности. Для гостей города такая экскурсия станет идеальным сценарием первого знакомства с местом, а для пермяков – возможностью открыть свой город заново. В рамках мероприятия «Ночь Перми» вы сможете необычным путем зайти в историческое здание, а также посетить выставку «Россия- Моя история» и оказаться в таких местах объекта культурного наследия (Речной вокзал), куда обычно вход посетителям закрыт.

19:00 Занимательная география на набережной

Не думаете же вы, что география, это обычный урок за школьной партой? На нашей прогулке сделаем географию фактом жизни, любви и преодоления. Вместе разгадаем секрет, как пространство делает нам такими, какие мы есть. И как мы, оказывается, способны пространство менять.

23:00 «Архитектурная прогулка по ночному Компросу»

Мы привыкли изучать архитектуру днем, а давайте посмотрим, как заиграет музыка архитектуры ночью, подсвеченная десятками огней! Комсомольский проспект, который сами пермяки величают «Компросом», представляет из себя великолепный образец комплексной "сталинской" застройки периода 1950-1960-х годов XX века. В течение полутора часов мы рассмотрим как типовые жилые дома (и узнаем их особенности и самые интересные факты строительства), так и общественные сооружения - Дворец культуры, техникум, неординарные административные здания. В рамках мероприятия «Ночь Перми» мы завершим эту прогулку катанием на «Колесе обозрения» и еще раз посмотрим на любимый город, но уже с высоты!

Кроме того, с 17:00 до 19:00 на набережной состоится Мозгобойня «Маршруты Перми» – принять участие можно бесплатно по предварительной регистрации.

Главное событие «Ночи города» — театрализованное гала-шоу

С 20.30 до 00.00 на эспланаде, на сцене перед Театром-Театром встретятся пермские звезды и столичные артисты. Среди них — победители и участники проекта «ПроЯвись»: Дарья Патракова, Михаил Карпинский, Дмитрий Семёнов, Тихон Громоглас, Дмитрий Букин, «Балакиръ» Андрей Киряков; артисты Пермской оперы: Зарина Абаева, Артем Мишаков и Полина Булдакова; исполнительница русского и коми-пермяцкого фольклора Даша Калина, 12-летний пианист Лев Бакиров, группы «Давинчи», «Elcapitan!». Также для пермяков выступят Dj Smash, рэпер Loc-Dog, Лев Лещенко и группа «Ленинград».

Совместные творческие номера звезд и пермяков будут сопровождаться перформансами от акробатов, ходулистов, канатоходцев, паркурщиков, велосипедистов и артистов цирка.

После гала-шоу «Ночь города» продолжится прогулками по ночному Компросу и городской набережной: с полуночи до 02.00 зрителей удивят световым представлением – танцем подсвеченных яхт и аэростатов на берегу Камы.