Скончалась на руках у спасателей: в ДТП на трассе Пермь-Екатеринбург погибла беременная женщина

Погибшая женщина была пассажиркой ВАЗа. Фото предоставлено источником "Комсомолки"

Днем в среду, 23 августа, на 99-километре трассе Пермь-Екатеринбург столкнулись Chevrolet Niva и отечественная легковушка. Как рассказал "КП-Пермь" источник, знакомый ситуацией, в аварии есть жертвы и пострадавшие.

- Судя по всему, виноват водитель "двенашки", он врезался в "Ниву", - рассказывает источник "Комсомолки". - Двухгодовалого ребенка, который находился в "Ниве", увезли в больницу с подозрением на перелом голени. Уже в больнице ему поставили ушиб обеих голеней и отправили на рентген, если травма окажется несерьезной, то, скорее всего, его отпустят. Также смертельные травмы получила пассажирка ВАЗа, она ехала не пристегнутой. До приезда врачей спасатели пытались ее реанимировать, но, к несчастью, она скончалась. Как рассказал ее муж, она была беременна. На вид ей было около 40 лет.

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