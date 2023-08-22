Пермяк продает зуб снежного человека

Гигантский зуб пермяк нашел в поселке Ныроб. Фото: Николай Оберемченко/Авито

Авито - не просто сайт бесплатных объявлений, но и настоящий кладезь юмора и источник хорошего настроения. Народ пытается продать там даже то, чего в принципе не существует в природе: от лампы Алладина и ковра-самолета в придачу до воображаемого друга. А совсем недавно там появился еще один необычный лот - зуб снежного человека. Стоимость товара - 1 миллион рублей. Есть фото - целых четыре штуки. А в графе «состояние» продавец не без юмора говорит, что зуб уже бывал в употреблении. Владельцем товара оказался пермяк Анатолий. «Комсомолка» поговорила с мужчиной и узнала, как у него в руках оказался зуба мифического существа.

- В прошлые выходные я ходил за грибами в лес в районе поселка Ныроб, - рассказывает Анатолий. - Переправился на лодке через реку, вышел на берег и увидел на земле зуб - чистенький, беленький. По форме он оказался очень похожим на человеческий, но по размеру был уж очень большим. В голове сразу возникла ассоциация со снежным человеком. Так собственно он и оказался на сайте объявлений. А цену я взял с потолка.

Длинна зуба больше 6 сантиметров. Фото: "Авито"

Анатолий признается, что разместил объявление с таким названием исключительно для привлечения внимания.

- Я много чего выставляю на Авито - монеты, значки, детские книги, игрушки. Что-то продаю, что-то отдаю даром, а что-то просто меняю на другой товар. Но у моих объявлений не так много просмотров, а зуб снежного человека только за один день просмотрели больше тысячи человек, для меня это неплохой результат, - смеется Анатолий. - Люди звонят, интересуется, как он у меня оказался, а когда узнают, говорят, что подумают о покупке. Зато звонков по моим другим объявлениям в разы стало больше.

Анатолий считает, что зуб может принадлежать какому-то хищному животному, но отдавать на экспертизу, чтобы узнать его точный возраст и принадлежность не торопится, так как это требует денег. Анатолий надеется, что покупатель на его экзотический товар все же найдется.

- Может, кто-то захочет открыть кафе или бар, и в качестве рекламной акции скажет, что в его заведении можно посмотреть на зуб Снежного человека. Почему бы и нет? - рассуждает пермяк.

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