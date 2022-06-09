Пермяк продает антикварную плиту за 200 тысяч рублей

Фото: Авито

6 июня на «Авито» появилось объявление о продаже антикварной электроплиты марки «Siemens», которую привезли из довоенной Германии. Продавец выставил ценник в 200 тысяч рублей.

- Она привезена в СССР в виде трофея. Имеет 4 конфорки, духовку и другое. В хорошем состоянии. Почти комплектная, — отмечает пермяк.

Как сообщает портал «В курсе.ру», антиквариат могут отправить в другие регионы России транспортной компанией за счет получателя.

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