В Мордовии снизилось число ДТП с пострадавшими, а в Самаре и Прикамье – выросло

Всего в России в январе-июне 2023 года, по данным МВД РФ, было зарегистрировано 56,3 тысячи ДТП Фото: Мария АНАНОВА

Агентство РИА Рейтинг подготовило рейтинг регионов по аварийности на дорогах на основе данных официальной статистики. В расчет бралось количество ДТП, в которых погибли или были ранены люди.

Общее количество ДТП с пострадавшими снизилось по сравнению с первым полугодием 2022 года в 25 регионах. И на первом месте в этом рейтинге – Мордовия, где число таких аварий сократилось за год почти на четверть – на 24,8 процента. При этом на 100 тысяч автомобилей в республике приходится 79,7 ДТП. По этому показателю Мордовия находится на 21-м месте в стране.

Также в число регионов Приволжья, где уменьшилось число ДТП с пострадавшими, вошла Чувашия – снижение за год на 10 процентов. В остальных субъектах ПФО аварийность выросла.

В Ульяновской и Нижегородской областях рост ДТП незначительный – по 2,4 процента. От 3 до 5 процентов – в Саратовской области, Татарстане и Мари Эл. От 6 до 10 процентов увеличилось количество аварий с пострадавшими в Пензенской, Оренбургской областях, Удмуртии, Башкирии.

На 13,9 процентов выросло количество ДТП в Пермском крае. При этом на 100 тысяч автомобилей здесь приходится всего 78, 5 ДТП – менее, чем в Мордовии. По этому показателю Прикамье занимает 13-ю строчку в общероссийском рейтинге.

И наибольший рост – в Самарской области – на 15, 8 процентов. На 100 тысяч машин – 112, 3 ДТП. В рейтинге аварийности регион занимает 52-е место.

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