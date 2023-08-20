Водитель уснул за рулем: подробности ДТП в Прикамье, где пострадали 15 детей

Школьный автобус съехал с дороги и врезался в деревья. Фото предоставлено Сергеем

В Пермском крае 15 детей и один взрослый пострадали в ДТП со школьным автобусом. Авария произошла около 16.00 часов 19 августа на трассе Соликамск-Красновишерск. Подробности произошедшего «Комсомолке» рассказал участник и тренер спортивной команды из Соликамска Сергей, который ехал в этом автобусе вместе с ребятами.

Автобус ехал из Красновишерска в Соликамск. Водитель должен был отвезти ребят на соревнования по футболу, волейболу, баскетболу и настольному теннису. И на обратном пути случилась такая страшная ситуация.

– Когда мы ехали, я заметил, что водитель опустил голову вниз, подумал, что ему нужно было что-то включить или посмотреть на какие-то датчики. И больше не обращал внимания на водителя. После того, как я обратил внимание на водителя прошло около 2-3 минут, и мы слетели с трассы, - сообщил Сергей.

Всего в автобусе было 20 человек. Фото: ГУ МВД России по Пермскому краю

По данным МВД, всего в салоне автобуса находилось 20 человек, среди них 15 – дети в возрасте от 14-17 лет. По неустановленным причинам водитель ПАЗа не справился с управлением и допустил съезд с дороги с последующим наездом на дерево.

По словам тренера, после происшествия водитель открыл обе двери. Кто-то вышел сам, а кому-то потребовалась помощь. Попутные машины останавливались, сразу бежали в автобус и помогали.

– Травмы получили все взрослые кроме водителя. Были и тяжелые случаи. Одного из наших ребят увезли практически сразу в больницу на попутке, не дожидаясь скорую. У кого-то из ребят были сильные ушибы, сотрясения, гематомы и перелом, - рассказывает пассажир.

На место аварии приехали несколько машин скорой помощи. Фото представлено Сергеем

Сергей говорит, что сам водитель ни с кем из пассажиров на контакт не шел и помощь не предлагал. С ним общались сотрудники ГАИ, и он сказал, что уснул якобы был после ночной смены. Также по словам участника команды, возможно, около половины людей в автобусе были не пристёгнуты.

В Минздраве Прикамья уточнили, что после ДТП в больницу доставлены 7 детей и женщина 32 лет. Пострадавшие осмотрены врачами, все в удовлетворительном состоянии отправлены на амбулаторное лечение.

По информации Следственного комитета по Пермскому краю, школьный автобус принадлежит одной из транспортных организаций, оказывающих услуги по перевозке пассажиров. По факту аварии следователи возбудили уголовное дело по статье «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей».

Расследование ДТП взял на контроль глава СКР России Александр Бастрыкин. Он поручил руководителю регионального Следственного управления Денису Головкину представить доклад о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах.

Также проверку причин и условий аварии организовала и Соликамска городская прокуратура. В ходе надзорных мероприятий специалисты дадут оценку действиям ответственных лиц по организации безопасного дорожного движения и соблюдению порядка пассажирских перевозок, пояснили в ведомстве.