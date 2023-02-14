Операция поможет четырехлетнему мальчику из Пермского края встать на свои ножки

У Никиты есть все шансы встать на свои ножки. Фото: благотворительный фонд «Берегиня».

- Операцию Никите нужно было сделать еще год назад, а значит, ни времени, ни возможности ждать дальше, у нас нет, - говорят родители четырехлетнего Никиты Попова из Чайковского. – У сына диагноз ДЦП, и с каждым годом спастика усиливается. Мы подали заявку на квоту в Минздрав, но таких квот всего восемь в год, и когда до нас дойдет очередь – неизвестно.

Никита из Чайковского – третий ребенок в счастливой и дружной семье Поповых. У родителей растут три сына. Старшие здоровы, любят спорт и ведут активный образ жизни, а вот младшему, Никите, судьба не дала богатырского здоровья. У мальчика детский церебральный паралич, но малыш всегда и везде с братьями. И у младшего мальчика в этой семье тоже есть шанс начать полноценную жизнь.

- Сын родился на 37 неделе, - рассказывает мама Никиты, Евгения. - Врачи сделали ему УЗИ мозга и обнаружили редкий врожденный дефект - агенезию мозолистого тела. Через год этот диагноз не подтвердился, но когда мы сдали генетический анализ - полное секвенирование генома, он выявил у Никиты мутацию - дисплазию суставов и диплегию.

Практически вся жизнь маленького Никиты сейчас посвящена реабилитациям, лечению и частым обследованиям. Рядом с младшим сынишкой постоянно находится мама, в семье работает один папа.

К своим четырем годам Никита научился ползать, садиться, ходить в ходунках, есть ложкой и пить из кружки. Он хорошо и разборчиво говорит 10 слов, а также понимает все на бытовом уровне.

- Он добрый и очень эмоциональный мальчик, обожает старших братьев, и они его тоже, - говорит Евгения. – Никита любит обниматься, часто слушает песни и даже пытается танцевать.

- Прошлой осенью мальчика возили на консультацию к московскому нейрохирургу, - рассказали в благотворительном фонде «Берегиня», специалисты которого курируют эту семью. - Врач посоветовал сделать операцию - селективную дорзальную ризотомию. Операция поможет снять спастичность (мышечную скованность) при церебральном параличе. В нашем городе такие операции не проводят, поэтому делать ее будут в столичном НИКИ педиатрии и детской хирургии имени академика Ю.Е. Вельтищева. Оперативное вмешательство стоит 400 000 рублей.

Для многодетной семьи эта сумма является неподъемной, а если объединиться и помочь Никите, то собрать необходимую сумму можно очень быстро! А это значит, что малыш наконец-то сможет встать на свои ножки и сделать первые шаги в свое новое полноценное будущее!

Помочь семье мальчика можно здесь.