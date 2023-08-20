В Перми на Гайве подростки до смерти забили мужчину

От полученных травм мужчина скончался в машине скорой помощи. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Перми в микрорайоне Гайва в ночь с 18 на 19 августа произошло убийство. В районе рынка группа подростков 17-18 лет жестоко избила двух мужчин. Один из них, Евгений, от полученных травм скончался. Информацию об этом в социальных сетях разместили одноклассники погибшего. Мы пообщались с его родными и узнали подробности.

Как рассказал младший брат погибшего Вячеслав, около трех часов ночи они с Евгением шли из «Лукоморья» в сторону рынка. Подростки дерзко попросили у них сигарету, на что получили отказ.

– Юноши начали в грубой форме высказываться и что-то говорить нам. Мы обернулись и тоже ответили. Так произошел конфликт и завязалась драка. Помню, что Женю избивали несколько человек, а меня – один. Через некоторое время подбежали прохожие и вызвали «скорую», а парни в это время разбежались в разные стороны, - говорит Вячеслав.

По его словам, первым на место приехал реанимационный автомобиль. Медики переложили Евгения на носилки и перенесли в «скорую». Однако спасти мужчину не удалось. От полученных травм он скончался по дороге в больницу.

Как сообщила супруга погибшего Елизавета, у него случился разрыв селезенки, переломаны рёбра, а также много гематом на теле и черепно-мозговая травма.

Вячеслава также госпитализировали в больницу. Врачи диагностировали у него перелом ребер и сотрясение. Потерпевшему оказали всю необходимую медицинскую помощь. Сейчас он проходит лечение дома.

– Подростков нашли по камерам видеонаблюдения. Их было пятеро. Также есть свидетели произошедшего, следователи их уже тоже опросили. Пока мы сидели в следственном комитете, подростки смеялись и улыбались. Все они находились там вместе с родителями. Сегодня-завтра собираемся обратиться к участковому и написать заявление, - говорит Елизавета.

Одноклассники Евгения рассказывают, что подростки, которые напали на мужчин, занимаются боксом и являются воспитанниками одного из спортивных клубов города. Сейчас якобы всех их уже задержали.

«Евгений всегда был добрым, скромным и честным парнем, никого не обидит», - так о погибшем отзываются его родственники и все, кто был знаком с ним.

«Комсомолка» отправила запрос в Следственный комитет по Пермскому краю. Как только появится комментарий, мы его опубликуем на нашем сайте.

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