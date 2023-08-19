Нож в сердце за замечание: в кафе в Пермском крае 17-летний официант убил молодого посетителя

Андрею было всего 19 лет. Фото: соцсети.

В Добрянке 18 августа в одном из летних кафе произошло убийство. 17-летний Альберт (имя изменено -Ред.) работал там официантом, а 19-летний Андрей (имя изменено Ред.) пришел в кафе отдыхать.

Между молодыми людьми произошла ссора. Местные жители рассказывают, что Андрей снимал на телефон, как Альберт спит на рабочем месте, когда тот это увидел, схватился за нож и ударил им в грудь.

Очевидцы вызвали «скорую», которая, по их словам, ехала 40 минут. Все это время Андрей истекал кровью. Вскоре молодой человек скончался, а подозреваемого задержали. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Убийство»

- Следствием установлено, что 18 августа 2023 года в кафе в городе Добрянка между подозреваемым и 19-летним мужчиной, работающим в указанном заведении официантом, произошла ссора, причиной которой послужила претензия по поводу сна официанта на рабочем месте, - сообщает СКР Прикамья. - В настоящее время следователем следственного отдела по городу Добрянка проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, сбор и закрепление доказательственной базы

Знакомые Альберта рассказывают, что уже замечали за официантом неадеквантные поступки. На его странице в социальной сети нет реальных фотографий, лишь картинки из компьютерных игр. А еще такая запись: «Жизнь это боль, которую мы храним в себе, некоторые ее выплескивают, а некоторые убивают себя, потому что они не могут это все терпеть».

- Он неадекватный, мог начать смеяться без причины, говорил, что ему нравится, когда людям больно. Это доставляет ему удовольствие, - рассказывает знакомая убитого юноши. – Помню, у него произошел небольшой конфликт с другом, и он стал орать как ненормальный, хотя ссора была пустяковая. В общем он психопат, к счастью, перестали с ним общаться.

У Андрея была девушка. Она, как и его родственники, убита горем.

- Андрей занимался спортом, учился на 4 и 5 в авиационном техникуме по специальности радиоэлектронные приборные устройства, хороший парень был, - рассказал родственник юноши. - Приступов агрессии не было, а официант, который его убил, всегда носил нож с собой в кобуре.

«Я проклинаю этот день, когда перестало биться сердце моего сыночка.18.08.2023 моя жизнь оборвалась на до и после» , - написала в соцсети мама Андрея.

21 августа родные проводят Андрея в последний путь.

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