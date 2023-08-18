Умер 8-летний мальчик, которого спасли от утопления в Пермском крае

Фото: "ЗОРИ ПЛЮС"

Вечером 17 августа на Каме в Добрянке из воды достали двух захлебнувшихся детей - мальчика и девочку. Девочку удалось откачать, а мальчика один из очевидцев увез в больницу, но спасти ребенка, к несчастью, не удалось. Ему было всего 8 лет. Об этом со ссылкой на следственный комитет Добрянки сообщает издание "ЗОРИ ПЛЮС".

Трагедия вызвала бурные споры в соцсетях, многие винили во всем врачей скорой, утверждая, что они долго ехали, а другие заявляли, что на пляже нет спасателей.

"Спасатели были, и они вытащили девочку, мы видели. А пока отваживались с девочкой, какой-то мужчина принес еще и мальчика","Больница среагировала очень быстро, мальчика встретили прямо на улице и начали оказывать помощь, не дожидаясь скорой, жаль, что спасти его не удалось".

В МЧС Прикамья напоминают о простых правилах безопасного поведения на воде: не купаться в нетрезвом виде, отдыхать только в местах, организованных для отдыха, не отпускать купаться детей одних.

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