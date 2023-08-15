Празднование дня рождения в кафе в Пермском крае закончилось убийством

У 33-летнего Дмитрия осталась годовалая дочь. Фото: ЧП ДТП Пермь/ВКонтакте

22 июля в кафе в Краснокамске закатили банкет. Компания мужчин и женщин, кому за 30, отмечала именины своего друга. Праздник закончился убийством одного из гостей - 33-летнего Дмитрия.

- В ночь на 23 июля 2023 года подозреваемый, находясь вблизи железнодорожной станции «Рейд», в ходе конфликта с ранее незнакомым ему 33-летним мужчиной нанес ему множественные удары деревянной палкой и ногой по голове и другим частям тела, после чего с места преступления скрылся. Потерпевший был обнаружен на месте происшествия без сознания и доставлен в медицинское учреждение, где в те же сутки скончался, - сообщили в СУ СКР по Пермскому краю.

22-летнему подозреваемому предъявили обвинение по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть» и на время следствия отправили в СИЗО. На следующий день после смерти Дмитрия в социальных сетях появился памятный пост. Он вызвал бурю обсуждений. Знакомые и друзья убитого, родственники задержанного и организатор банкета спорили о том, кто все-таки виноват в фатальном исходе. Корреспондент «Комсомолки» связался с близкой подругой убитого и организатором банкета, сперва они согласились рассказать о произошедшем, но вскоре отказались от общения.

Судя по многочисленным комментариям под постом, в разгар веселья в кафе пришла компания молодых людей, они что-то не поделили с отдыхающими и завязалась драка.

- Этих молодых людей с улицы пригласил заказчик банкета Евгений. Банкет проходил в закрытом зале. Я их попросила выйти, тому есть свидетели. Драка была не в кафе. Кафе находится под охраной и камерами. Скандал и драку спровоцировал гость именинника на улице, - говорит организатор банкета.

Друзья погибшего, напротив, заявляют, что провокаторами стали молодые люди.

- Интересно, каким это образом мы спровоцировали драку, когда мы по одному выходили покурить и сразу же это гопота кидалась?! - говорит одна из отдыхающих.

Дядя подозреваемого утверждает, что его племянник вынужден был обороняться.

- Они сами вдесятером напали на парней. Он (судя по всему, речь идет об убитом - Ред.) конкретно пинал моего племянника, когда его вытащили из толпы друзья, он попытался убежать, но тот побежал за ним. Результат известен. Это была самооборона, заявил дядя задержанного.

Зачем Дмитрий погнался за своим будущим убийцей, доподлинно неизвестно. Возможно, это был неконтролируемый гнев, а, возможно, на то была причина.

- Этот парень украл у Димы кошелек. Вот он за ним и побежал. А когда догнал, тот его так сильно бил, что от головы живого места не осталось. Забивал огромной палкой, - говорит знакомая Дмитрия.

Многие жители Краснокамска сходятся во мнении, что в данной ситуации неправы обе стороны. Любые конфликты нужно решать миром. А если драка все же произошла, то забивать человека до смерти - проявление зверства, и самообороной это назвать никак нельзя.

Дмитрия похоронили 26 июля. Друзья и знакомые отзываются о нем как о добром и жизнерадостном человеке. У него осталась годовалая дочь.

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