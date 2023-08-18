В Перми самолет не смог взлететь из-за собаки

Вылет самолета пришлось задержать на полтора часа из-за собаки на взлетной полосе. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Необычный авиаинцидент произошел ранним утром 18 августа в пермском аэропорту «Большое Савино». В 06.06 из Перми в Сочи должен был вылететь самолет авиакомпании «Победа», но взлет пришлось прервать из-за собаки, которая непонятно откуда взялась на взлетной полосе.

- В 06.11 во время разбега самолета экипажу была дана команда прекратить взлет, - сообщил телеграмм-канал aviaincident. – Экипаж выполнил команду и зарулил на стоянку.

Судя по информации с он-лайн табло пермского аэропорта, повторный вылет самолета в Сочи произошел спустя один час 45 минут. На отдых пассажиры «Победы» смогли вылететь лишь в 07.50.

Информацию о случившемся «Комсомольской правде» подтвердили и в пресс-службе пермского аэропорта, однако сказать, что за пес бегал по взлетной полосе, откуда он взялся, и какой была его дальнейшая судьба, нам не смогли.

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