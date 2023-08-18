«Из глаза выкачивали жидкость»: в Пермском крае 13-летний мальчик рухнул на землю вместе с качелями

Качели, с которых упал ребенок. Фото предоставолено Дарьей Кадировой.

В конце июля на детской площадке по улице Парижской Коммуны, 51 а, в Кизеле резвились детишки. За ними приглядывали взрослые. 13-летний Ваня (имя изменено - Ред.) качался на качелях. Не сильно. Так как состояние сооружения для детской забавы не позволяло в полной мере ей насладиться. Зато позволило рухнуть прямо во время качания вместе с ребенком на землю.

- Мы были рядом с детской площадкой, когда ко мне подбежала дочь и рассказала, что качели вместе с Ваней упали на землю, - рассказывает подруга семьи пострадавшего мальчика Дарья. - Я и моя мама тут же подбежали к нему. Ванечка лежал на земле и плакал. На лбу виднелась огромная шишка, и он жаловался на боль в ноге, плече и на сильную боль в голове. Мы успокоили его и повели к бабушке. Но дома ему стало хуже, пришлось вызвать скорую.

Проржавевшие элементы качели развалились. Фото предоставолено Дарьей Кадировой.

После осмотра врачей Ваню решили везти в больницу. Дарья поехала с ним, так как его мама находилась в этот момент в Нытве.

- Ване диагностировали сотрясение головного мозга и положили в больницу, - рассказывает Дарья. - Потом, из-за шишки, у него начался отек, со лбам он перешел на глаз, врачам пришлось выкачивали эту жидкость. Слава богу медики сделали свою работу профессионально и вскоре Ванечку выписали. Его мама написала заявление в полицию, а местный блоге, которому я рассказала о произошедшем, направил все в прокуратуру, и она подключилась к проверке.

- Указанное детское игровое оборудование в нарушение требований ГОСТ установлено самовольно, не имеет надлежащего проекта и паспорта изготовителя, контроль за его техническим состоянием и ремонт никем не осуществлялся, железные крепления качелей проржавели, из-за чего они оторвались от основной конструкции, и ребенок получил травму. Дальнейшее использование оборудования невозможно, необходим его демонтаж. В адрес главы города Кизел внесено представление, о его результатах будет сообщено позже. По факту травмирования малолетнего полицейскими проводится проверка, - сообщили в прокуратуре города Кизела.

Ответ городской прокуратуры.

Дарья говорит, что местные жители неоднократно просили администрацию поселка и коммунальщиков привести в порядок игровую площадку.

В таком состоянии находится рукоход. Фото предоставолено Дарьей Кадировой.

- Хотя бы покрасить и смазать качели, починить песочницу, но никому и дела нет.У нас всегда так: «пока гром не грянет…», - негодует Дарья.

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