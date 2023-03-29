В Перми инженер и студент спасли двухлетнего малыша, который чуть не выпал из окна

Артем Лукеев (слева) и Андрей Воронцов (справа) не растерялись и спасли малыша. Фото: Татьяна Рублева и личный архив.

- Я разгружал машину на улице Гашкова, 23 и услышал крик, - говорит 29-летний пермский инженер-технолог Андрей Воронцов. – Поднял голову – вижу людей, стоящих у подъезда и маленького ребенка в открытом окне, который в любую секунду грозил выпасть. Раздумывать было некогда, действовать нужно было быстро, я побежал туда.

28 марта Андрей Воронцов вместе с напарником Артемом Лукеевым – он студент колледжа и подрабатывает грузчиком, приехали к магазину в микрорайоне Вышка II - разгрузить машину.

- Все случилось около трех часов дня, - рассказывает их коллега Татьяна Рублева. – Вдруг я обратила внимание, как на третьем этаже открылось окно, и из него показался мальчишка возрастом два-три годика. Вскоре малыш начал перелазить через подоконник, чтобы выбраться на улицу. У подъезда собралось много народу, мальчика начали уговаривать закрыть окошко, а он, наоборот, встал на коленки и одной ногой уже почти перевесился. Он словно хотел идти к людям, которые с ним разговаривали. Меня от страха парализовало.

Высота была метра четыре, благо над окошком был козырек парикмахерской. Правда, снег, который мог бы смягчить падение, уже растаял.

Первым на крики прибежал Андрей Воронцов, он поднялся на козырек парикмахерской и попытался хотя бы на руки поймать малыша. Но пока ребенок держался, к месту прибежал Артем Лукеев с лестницей, которую взял в магазине. Он тоже забрался на козырек, парни быстро поставили стремянку возле окна и Андрей поднялся вверх и взял свисающего пацаненка на руки.

Артем Лукеев (слева) и Андрей Воронцов приехали в микрорайон, где чуть не произошло ЧП, по работе. Фото: личный архив.

Очевидцы, переживавшие за судьбу ребенка, выдохнули.

- Мальчика мы передали на руки людям внизу, он был весь чумазый, в домашней футболочке, штанишках и дырявых носках, - рассказывает еще один герой Артем Лукеев. - Ребенок не плакал, он был спокоен и его унесли в парикмахерскую, чтобы не замерз.

А Андрей снова поднялся по лестнице, чтобы зайти в квартиру через окно и выяснить, может, с матерью что случилось и она за малышом не уследила.

- Дверь в одну комнату была закрыта, когда я открыл ее, увидел грудного малыша, спящего в кроватке, - рассказывает молодой человек. - В другой комнате работал телевизор и мать сидела с пивом и с кем-то ругалась по телефону.

- Ты кто? – подняла удивленные глаза на незнакомца хозяйка квартиры.

- У вас ребенок чуть из окна не выпал, а вы пиво сидите-пьете. Да ладно, не переживайте, с ним все в порядке, его в парикмахерскую отнесли, чтобы не замерз.

Спасенным малышом тем временем занималась Татьяна. Она вызвала 112, звонок передали на скорую и в полицию. Из скорой отзвонились и объяснили, что так как ребенок не пострадал, они не приедут. Из полиции Татьяне пока не звонили.

- Я прижала малыша к себе, гладила по спине и повторяла: «Какой ты молодец, какой ты смелый, какой ты умница!» Было странное облегчение и понимание, что маленький ангелочек не пострадал. Когда ролики смотришь с такими моментами - ревешь, а тут все вживую! Это очень страшно! Малыш замерз, мы занесли его в парикмахерскую. Девочки там молодцы, сразу укатали его и посадили в кресло. Я вышла на улицу - купить ему детские пюрешки и сок, а ребята в это время уже спустились вниз и понесли стремянку в магазин. Когда я вернулась в парикмахерскую, мне сказали что мальчика забрала мать.

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