Многодетные родители из Пермского края полночи блуждали по лесу, пока их не нашли спасатели

Семейная пара несколько часов не могла найти выход из леса. Фото: семейный архив. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

- Не скрою, волновались мы сильно: дома трое детей 11, восьми и пяти лет, поздний вечер, а мы выхода из леса найти не можем. И пусть ребята были дома с няней, морально эта ситуация на нас очень давила, - рассказал «Комсомольской правде» 32-летний житель Александровска Юрий, который половину минувшей ночи вместе с 27-летней супругой Анжелой проплутал по лесной чаще в поисках выхода.

16 августа семейная пара решила поехать в лес и пособирать лесные дары. Маршрут выбрали такой: от Соликамска направились по красновишерской трассе в сторону Боровска, там зашли в лог и поднялись в гору.

- Черники там очень много, она крупная, а грибов хороших мало, - продолжает рассказ о своих злоключениях молодой мужчина.

Но весь свой урожай, что удалось собрать, семейная пара на панике оставила в лесу. Они долго не могли найти выход, и даже не могут сказать, где и когда оставили ведра с ягодами.

- Примерно в восемь вечера мы начали выходить к машине, но найти дорогу не смогли, и продолжали кругами бродить по лесу, - говорит мужчина. - Около одиннадцати с трудом дозвонились до дома, объяснили, что задерживаемся и поняли, что без помощи спасателей не обойтись. Созванивались очень долго, около получаса. То связи не было, то они нас не понимали, то мы их, а зарядка на телефоне уже показывала около 20%. В итоге оператор научила нас, как скинуть геолокацию. Мы сумели отправить ее, и к месту, где мы заблудились, приехали спасатели. Они начали подавать сирену, на ее звук мы и вышли.

Потом потеряшкам пришлось ехать в полицию и давать объяснения и лишь затем домой, к детям. На следующий после всех этих корвалольных приключений день супруги написали в соцсетях благодарность тем людям, которые помогли им найти выход из леса.

- Мы очень благодарны спасателям за их помощь, а пожелания будут самые добрые: пусть в их трудной работе будет поменьше таких теряющихся, и чтобы всех, кто случайно потерялся, всегда находили, - говорит мужчина.

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