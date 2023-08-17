«Водитель задыхался от дыма, а ребенка еле достали». Очевидец аварии в Сосновом бору в Перми рассказал, как помогали пострадавшим

В аварии погибли два человека, пострадали трое. Фото: соцсети.

Трагическое ДТП в Перми 16 августа произошло около 21 часа на улице Докучаева в Сосновом бору. Разделительной полосы между полосами нет. По предварительной информации полиции, столкнулись «Рено Логан» и «Форд Фокус».

- 34-летний водитель «Рено» при развороте не пропустил «Форд», который ехал по встречной полосе, произошло столкновение, - сообщили в ГУ МВД по Пермскому краю.

Удар был сильнейший и неожиданный для «Форда», его водитель скончался практически сразу.

- Я видел аварию в зеркало заднего вида, - говорит Роман. - Ехали мы в сторону Закамска. Видел как «Рено» ушел резко на встречную полосу, момент удара, потом произошла вспышка. Мы отъехали назад, чтобы помочь пострадавшим.

Роман был с другом и своей девушкой. Водитель «Форда» погиб практически сразу, в искореженной машине было еще две девушки и ребенок.

- Мы помогли выйти девушке с переднего сиденья «Форда», посадили ее на землю, - вспоминает Роман. - Она попросила достать ребенка с заднего сиденья. Вторая пассажирка, которая находилась за водителем, скорее всего была не пристегнута, она сильно пострадала. Мы ее не трогали, чтобы не навредить, она была без сознания. Достали ребенка через нее, внешне он был в порядке.

Девушка Романа вызвала «скорую», а его друг смахивал дым от лица водителя «Рено Логан» автомобильным ковриком, чтобы водитель мог дышать. Он задыхался от дыма тлеющего пластика.

- Ещё минут 15 из «Логана» сочился газ, несмотря на это все ломали дверь, пытаясь достать водителя, - рассказывает Роман. - Мужчина был в сознании и говорил, что болят ноги.

К месту аварии приехали три машины скорой помощи, спасатели и пожарные. Пострадавших 3-летнего ребенка и 29-летнюю женщину увезли в больницу, но 22-летняя девушка, которая сильно пострадала позже, скончалась в больнице.

По факту ДТП полицейские проводят проверку, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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