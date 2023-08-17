В Перми два человека погибли в ДТП

В ДТП в Сосновом бору погибли двое. Фото: ЧП Пермь|Новости

В Перми вечером 16 августа произошло серьезное ДТП. На улице Докучаева столкнулись «Рено Логан» и «Форд Фокус». По предварительной информации ГУ МВД по Пермскому краю, «Рено» при развороте не пропустил «Форд», который ехал по встречной полосе, произошло столкновение.

- На месте погиб 34-летний водитель «Фокуса», его пассажирка, 22-летняя девушка скончалась в больнице, - рассказали в полиции.

Также в форде находилась 29-летняя женщина и трехлетний ребенок, «Скорая» отвезла их в больницу, они получили травмы. В больнице находится и водитель «Рено».

По факту ДТП проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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