Семь важных вопросов о диспансерном наблюдении

На диспансерное наблюдение необходимо являться, даже если у человека нет жалоб на здоровье. Фото: минздрав Пермского края.

С возрастом у человека могут появиться хронические заболевания, но это не значит, что с этим нужно смириться и опустить руки. Держать ситуацию под контролем и своевременно проходить необходимые обследования помогает диспансерное наблюдение. Такая культура заботы о своем здоровье помогает вовремя получить консультацию специалиста и скорректировать назначенное врачом лечение.

1. Что такое Диспансерное наблюдение?

- Управлять здоровьем можно и при наличии недуга, - объясняют специалисты Министерства здравоохранения Пермского края. - Для этого требуется через определенное время посещать врача с целью проверки состояния здоровья. Доктор, в зависимости от заболевания, один-два раза в год будет обследовать определенные органы и системы организма и следить за изменениями в состоянии здоровья, а при обнаружении отклонений - принимать меры. Все это поможет предотвратить возникновение обострения и осложнений болезни.

Диспансерное наблюдение включает в себя прохождение контрольных обследований, сдачу анализов, осмотр врача, оценку состояния здоровья и эффективности лечения, профилактическое консультирование, назначение профилактических, лечебных и реабилитационных мероприятий.

Важно, на диспансерное наблюдение необходимо являться, даже если у человека нет жалоб на здоровье. А напоминать о визите в поликлинику будут как сами медицинские работники поликлиник, так и сотрудники страховых медицинских организаций, позвонив по телефону или направив смс-сообщение.

При этом важно знать, что если состояние здоровья ухудшилось, а срок диспансерного приема еще не подошел, то нужно обратиться за медицинской помощью в неотложном порядке.

2. Как и где проводится диспансерное наблюдение?

Диспансерное наблюдение проводится бесплатно в поликлинике по месту прикрепления. В случае, если состояние здоровья не позволяет посетить врача, то медицинские работники организуют возможное проведение обследования и консультации врачей-специалистов на дому.

3. Кто его проводит?

Диспансерное наблюдение проводят врачи-терапевты, узкие специалисты, врачи по медицинской профилактике и фельдшеры ФАП. В ситуации, когда в поликлинике нет нужного специалиста, пациента будет вести врач-терапевт или фельдшер. Он же направит на консультацию «узкого» специалиста в другую медицинскую организацию и будет контролировать состояние здоровья пациента в соответствии с рекомендациями врача-специалиста.

4. Какие заболевания требуют установления диспансерного наблюдения?

Это гипертония, ишемическая болезнь сердца, нарушения ритма сердца, последствия перенесенных инсульта, инфаркта, сахарный диабет, опухоли, полипы различных органов и систем и другие предраковые заболевания, бронхиальная астма, др.

5. А если несколько хронических заболеваний?

- В таком случае пациент наблюдается у врачей по каждому отдельному заболеванию, - поясняют в региональном Минздраве. - Соответственно, для него расширяется объем контрольных обследований и анализов.

6. В чем сходство и отличие диспансеризации и диспансерного наблюдения?

Оба мероприятия относятся к профилактической медицине и имеют общие цели и задачи: снизить предотвратимую смертность и увеличить продолжительность и качество жизни населения.

Но есть и различия: диспансеризации подлежат все граждане после 18 лет, независимо от состояния здоровья, а диспансерному наблюдению - лица с уже имеющимися хроническими заболеваниями.

Диспансеризация направлена на выявление хронических неинфекционных заболеваний, а диспансерное наблюдение позволяет контролировать заболевания и не допустить развитие обострений и осложнений болезни. По результатам диспансеризации за пациентом с впервые выявленным заболеванием также устанавливается диспансерное наблюдение.

При диспансерном наблюдении многое зависит от самого человека - его готовности сотрудничать с врачом, выполнять назначения и рекомендации по лечению и соблюдению здорового образа жизни.

7. Как записаться?

Записаться на диспансерный прием можно по телефону 122 «Единая региональная информационно-справочная служба», через портал «Госуслуги», «К врачу», а также при личном обращении в медицинскую организацию.

НА ЗАМЕТКУ

Предупредить заболевание легче, чем лечить

Диспансеризацию рекомендуется проходить раз в год всем лицам с 18 лет. Фото: минздрав Пермского края.

В 2022 году диспансеризацию прошли более 610 тысяч взрослых жителей Пермского края, а по итогам 4 месяцев этого года - более 250 тысяч человек. 20 тысяч из них прошли углубленную диспансеризацию после перенесенного COVID-19.

В результате медосмотров было выявлено большое число случаев заболеваний сердечно-сосудистой системы, сахарного диабета, органов дыхания, онкологии. Все эти факты говорят о том, что проверять состояние собственного здоровья нужно, а также необходимо к нему бережно относиться и вести правильный образ жизни.

В 2023 году в региональном Минздраве поставили задачу - увеличить объемы проведения диспансеризации и профилактических осмотров. По нацпроекту «Здравоохранение» планируется довести этот показатель до 1,5 миллионов человек. Ведь предупредить начинающееся заболевание не только легче и дешевле, чем потом его вылечить.

А чтобы людям было комфортно, процесс этот в поликлиниках организован максимально удобно. Сдать все анализы и пройти необходимые обследования в большинстве поликлиник Прикамья можно за один день. А для жителей отдаленных населенных пунктов в медицинских организациях края организована выездная работа медработников с использованием мобильных медицинских комплексов (флюорографов, маммографов, передвижных мобильных ФАП).

- Диспансеризацию рекомендуется проходить раз в год всем лицам с 18 лет, а в особенности не следует забывать про нее представителям старшего поколения, - напомнила министр здравоохранения Пермского края Анастасия Крутень. – Программа массового обследования «здоровых» людей помогает выявить такие заболевания, как повышенное артериальное давление, онкологические заболевания, сахарный диабет и другие часто длительное время не дают о себе знать, протекают скрытно, а в последствии приводят к серьезным осложнениям, инвалидности и даже смерти.

Не стоит забывать, что подобные заболевания давно помолодели, а диспансеризация – это прекрасный шанс обнаружить проблему в самом ее начале. Пройдя обследование и не обнаружив проблем со здоровьем, Вы просто подтвердите статус здорового человека.

Если в результатах обнаружатся отклонения, выявятся факторы риска развития заболеваний, возникнет подозрение на заболевание, то пациента направят на дообследование, окажут необходимую медицинскую помощь.

Особенно диспансеризация важна тем, что она включает обследование на ранее выявление семи наиболее распространенных видов рака. У женщин это рак молочной железы и шейки матки, а у мужчин – рак предстательной железы. А ведь при выявлении рака на ранних стадиях в большинстве случаев достигается выздоровление или ремиссия заболевания на продолжительный срок.

Исследования, входящие в диспансеризацию, также могут выявить рак пищевода, желудка, легких, прямой кишки и толстого кишечника. Также терапевт проводит общий осмотр кожи, слизистых, «прощупывает» лимфоузлы, щитовидную железу. При подозрении на рак или предраковые заболевания кожи пациента осмотрит дерматолог с проведением дерматоскопии.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

В 2022 году в ходе диспансеризации у жителей Прикамья выявили более 8 000 сердечно-сосудистых заболеваний, из них большая половина – гипертоническая болезнь – повышенное артериальное давление у людей, считающих себя здоровыми. Вдобавок болезни сердечно-сосудистой системы являются основной причиной смерти как населения России, так и Пермского края.

За прошлый год в регионе выявлено 196 случаев болезней органов дыхания, 621 факт сахарного диабета и 401 случай рака, опять же среди «здоровых» людей.

По итогам 4 месяцев текущего года в ходе диспансеризации и профилактических осмотров взрослого населения у лиц, считающих себя здоровыми и пришедшими на диспансеризацию, выявлено впервые 3 260 случаев заболеваний сердца и сосудов, 74 случая рака, 403 случая сахарного диабета, 74 случая болезней органов дыхания.

Где пройти диспансеризацию?

Первый шаг - обратиться в поликлинику по месту прикрепления в кабинеты медицинской профилактики. Здесь без очередей можно пройти диспансеризацию или профосмотр. Кроме того, можно записаться не только на утренние и дневные часы, но и в вечернее время, а также на субботу, что очень удобно для работающего населения. Пройдя диспансеризацию, можно взять один дополнительный оплачиваемый день отпуска, а если вы являетесь пенсионером или предпенсионером, то получите два дополнительных дня отпуска.

Обследование по полису ОМС бесплатное, поэтому Вы экономите и сохраняете бюджет своей семьи.

Как записаться?

Можно позвонить по телефону единой записи на прием 263-11-36, по номеру 122 или телефону своей поликлиники. Записаться можно и в самой поликлинике, обратившись к администратору или получить талон через инфомат. Доступна запись и через приложение «К врачу» и портал «Госуслуги» в телефоне или компьютере.

Кроме того, во многих медицинских учреждениях пациентов в кабинетах медицинской профилактики принимают и без предварительной записи. А если вы пришли еще и на голодный желудок, то могут забрать анализы в этот же день и провести ряд других исследований.