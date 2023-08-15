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НовостиПроисшествия15 августа 2023 15:25

В Прикамье почти неделю разыскивают 24-летнего парня

24-летний Евгений Кочнев из Пермского края пропал 10 августа
Ксения ОГАРЕВА
Фото: отряд «ЛизаАлерт».

Фото: отряд «ЛизаАлерт».

Волонтеры объявили поиск Евгения Кочнева из Чусового. 24-летний парень с 10 августа перестал выходить на связь.

- Помогите найти человека! Он может находиться в вашем городе, - обратились к жителям Прикамья волонтеры поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт».

Приметы Евгения: рост 160 сантиметров, xудощавое телосложение, голубые глаза, светло-русые волосы коротко пострижены. В какую одежду он был одет перед исчезновением, неизвестно.

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