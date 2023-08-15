В Перми дети пожарили зефирки на Вечном огне

Дети жарили маршмеллоу на палочках на Вечном огне в Закамске.

В Перми дети пожарили маршмеллоу на Вечном огне у мемориала «Тыл – фронту» в Закамске, об этом сообщает телеканал «Ветта».

На видео очевидцев возмутила эта ситуация. Мужчины увидели, как несколько девочек и мальчиков подносят к огню палочки с зефиром. Они подошли к детям и сделали им замечание.

- Молодежь, это вечный огонь, а не костер, - говорит автор видео. – В школе учитесь, а не знаете, что так делать нельзя.

Девочки стыдливо попрятали палочки за спину, а мальчишки пытались что-то возразить.

В полиции Прикамья пока не комментируют произошедшее.

Кстати, несколько лет назад в социальных сетях появился видеоролик из села Карагай Пермского края, на котором девочка-подросток оскверняет венок, взятый с мемориала героям ВОВ. В администрации тогда рассказали, что девочка, которая играла с венком, из благополучной и полноценной семьи, и что ранее подобного в их сельском поселении не наблюдалось.

СПРАВКА «КП»

Мемориал «Тыл – фронту» находится на улице Кировоградская, 26 в Перми, это объект культурного наследия регионального значения.

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