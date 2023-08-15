Перед школой – к стоматологу!

В стоматологии «Аллада» детям до 10 лет проводят гигиену с помощью профессиональных щеток и паст

Начало учебного года - стресс как для детей, так и для родителей: новые переживания, новая обстановка. Чтобы ничего не отвлекало ребенка во время учебы, а особенно – неприятная зубная боль, не забудьте сводить его к стоматологу на осмотр полости рта.

Детский врач стоматологии «AS» («Аллада») Екатерина Цветкова отмечает, что профилактический осмотр очень важен после лета. Надо проверить, не возникли ли проблемы с зубами во время каникул. Нужно помнить, что на начальных этапах вылечить кариес и другие заболевания намного проще, чем после их прогрессирования.

Цветкова Екатерина Вадимовна — детский стоматолог.

У младших школьников во рту находятся и молочные, и постоянные зубы – это период сменного прикуса. Не все родители, к сожалению, знают, что первые постоянные зубы появляются уже к шести годам и внешне похожи на молочные. Это очень «ответственные» зубы, их нужно беречь, потому что они обеспечивают правильное смыкание зубов в течение длительного периода – с 6 до 12 лет. Эти зубы чаще других поражаются кариесом. И именно стоматолог при осмотре может выявить самые первые признаки поражения этих зубов.

Предупредить развитие кариеса возможно. Ксения Куимова, детский стоматолог «AS», рекомендует своевременно проводить комплекс профилактических мероприятий. Одним из них является герметизация фиссур.

Ксения Андреевна — детский стоматолог

Фиссуры - это анатомические углубления (ямки, борозды), которые находятся на жевательной поверхности зубов, но иногда встречаются и на щечной или небной сторонах. Это самые уязвимые участки, где легко может возникнуть кариес, ведь в них застревают остатки пищи, скапливается налет, и микробы в таких условиях активно размножаются, выделяя кислоту, которая и служит причиной кариеса. Поэтому и требуется герметизация - запечатывание анатомических бороздок специальным пломбировочным материалом.

Еще одним важным методом профилактики является проведение гигиены полости рта. Это целый комплекс профилактических мер по предотвращению кариеса и заболеваний десен.

В стоматологии «AS» («Аллада») детям до 10 лет проводят гигиену с помощью профессиональных щеток и паст. Для сменного прикуса врачи-гигиенисты и детские стоматологи применяют ультразвук, которым устраняют зубной камень, и аппарат AirFlow для бережного и эффективного удаления зубного налета.

Также по показаниям после профессиональной гигиены специалисты «AS» («Аллада») проводят процедуру глубокого фторирования. Фториды помогают укрепить эмаль и предотвратить развитие кариеса.

Грамотная профилактика – залог здоровой и красивой улыбки Вашего ребенка. А это важная составляющая уверенности в себе. Ведь у детей с кариозными зубами часто отмечаются рассеянность, неустойчивость настроения, повышенная утомляемость, что мешает им хорошо учиться в школе.

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