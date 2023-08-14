В Перми жестоко убили 25-летнюю учительницу

Процесс жуткого убийства длился несколько минут. Фото: Николай Оберемченко/Соцсети

Родители 25-летней Даши (имя изменено – Ред.), которую жестоко убил собственный муж, очень тяжело переживают утрату. Судя по ее странице в социальной сети, она была скромной девушкой, с ангельским красивым лицом, обаятельной улыбкой и естественной природной красотой.

Даша выглядела моложе своих 25 лет. Скромно одевалась, работала учительницей в частной гимназии. Дом – работа. В квартире - чистота. Правда, на праздниках в школе девушку никто не видел - муж не отпускал.

Безумная ревность

Своего будущего мужа Дарья ждала из армии. В январе 2020 года молодые люди поженились. И все годы, с момента вспыхнувшей любви, армии, а потом трехлетней семейной жизни Рустам (имя изменено – Ред.) ревновал супругу. Повода не было, но мужчину душило нездоровое эгоистичное чувство. Девушка терпела унижения, подозрения, но все равно любила…

Донимать невесту жених начал еще в армии. Если она не отвечала на телефон, значит, по мнению ревнивца, была не одна. Если фотографировалась и выкладывала фото, значит, красуется для кого- то.

Фотографий на странице у Даши мало, а те, что есть - с мамой, сестрой, братьями, подружками и коллегами-учителями. Даша была старшая в многодетной семье.

Последняя запись с фото на странице девушки от 6 ноября 2022 года. Даша стоит на Красной площади. И подпись: «Мечты сбываются».

«Я не убил. Я лишил ее жизни!»

В субботу, 5 августа, Рустам уехал на корпоративный сплав. Перепил водки, самогона, подрался с коллегой. Естественно, агрессивного молодого человека посадили в такси и отправили домой. Еще будучи на сплаве, он по телефону начал ругаться с женой. И все по той же причине: якобы, когда он был в армии, она ему изменяла.

Перед тем, как зайти в квартиру, Рустам купил бутылку ликера. Дома с порога в коридоре он начал ругаться с супругой. Пошел в кухню, взял большой нож. Даша громко закричала, но мужчина придавил девушку к полу и начал бить по ногам. Потом ревнивец ударил в шею. Брызнула кровь фонтаном, у Даши начались судороги. И тогда убийца перерезал жене горло. «Чтобы не мучилась», - объяснил он позже следователям.

После резни преступник выпил еще, позвонил своему отцу, сестре и начальнику. Руководитель не участвовал в корпоративе, Рустам пожаловался, что с женщинами ему не везет, изменяют, а потом показал труп в крови. Работодатель обомлел, спросил:

- Ты жену убил?

- Я не убил! Я лишил ее жизни! - ответил Рустам.

Никто не помог

Процесс жуткого убийства длился несколько минут, все это время девушка истошно кричала и боролась за жизнь. И никто из жителей многоэтажки не пришел на помощь, не позвонил в полицию. Женщина из соседней квартиры, с ее слов, слышала крик, но он был недолгий и в этот момент соседка, якобы, была в наушниках.

Рустам сам позвонил в полицию. На допросе, когда протрезвел, он вел себя довольно странно. Мужчину трясло, била дрожь, он то плакал, то смеялся. Но твердил об одном, что его мучила постоянная ревность.

Проверят на вменяемость

Рустаму предъявили обвинение по статье «Убийство». Максимальное наказание - до 15 лет лишения свободы. Есть шанс, что действия палача будут переквалифицированы на более тяжкую статью - убийство с особой жестокостью Мужчину арестовали и отправили в СИЗО, ранее он не был судим. По имеющейся информации, Рустам – не наркоман.

- В ходе следствия будет проводиться психолого–психиатрическая экспертиза, которая даст заключение о вменяемости 24–летнего мужчины, - рассказала следователь по особо важным делам СО по Свердловскому району город Пермь СУ СК РФ по Пермскому краю. Екатерина Крупенина

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