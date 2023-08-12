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Общество12 августа 2023 11:40

Цирк Du Soleil, воздушные гимнасты и клоуны на ходулях: публикуем первые фото с фестиваля «Флюгер»

Зрелищный праздник проходит на пермской эспланаде
Алена ОВЧИННИКОВА
Фестиваль «Флюгер» на пермской эспланаде.

Фестиваль «Флюгер» на пермской эспланаде.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В субботу, ровно в 14.00 на пермской эспланаде начался фестиваль уличных театров «Флюгер». Зрелищное мероприятие проходит в городе уже в четвертый раз, а к 300-летнему юбилею Перми организаторы пригласили принять в нем участие самые крутые и интересные уличные театры России.

Фестиваль «Флюгер» на пермской эспланаде.

Фестиваль «Флюгер» на пермской эспланаде.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Несмотря на выходной и жаркий день, зрителей в центре Перми очень много. В основном, это семьи с детьми. Самые маленькие пермяки приезжают посмотреть на происходящее с родителями на колясках.

Фестиваль «Флюгер» на пермской эспланаде.

Фестиваль «Флюгер» на пермской эспланаде.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Открытие фестиваля началось с прохождения всех коллективов, которые будут принимать участие в празднике и выступать на площадках. Затем перед зрителями выступил артист Cirque Du Soleil - Андрей Кислицин. Он показал свой новый спектакль «Двойное непостоянство» про маленького человека, который пытается найти себя. Далее выступали воздушные гимнасты.

Фестиваль «Флюгер» на пермской эспланаде.

Фестиваль «Флюгер» на пермской эспланаде.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Параллельно на эспланаде общались со зрителями клоуны, можно было фотографироваться с аниматорами-ходулистами, поесть мороженого, посидеть на газончике, послушать музыку, да и просто насладиться происходящим.

Яркое мероприятие будет идти до 23.00 и продолжится завтра в 14.00. Выступления артистов будут идти нон-стоп.

Полную программу «Флюгера» можно посмотреть здесь.

На площадке работает наш фотокорреспондент, публикуем первые фото с фестиваля.

Фестиваль «Флюгер» на пермской эспланаде.

Фестиваль «Флюгер» на пермской эспланаде.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Фестиваль «Флюгер» на пермской эспланаде.

Фестиваль «Флюгер» на пермской эспланаде.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Фестиваль «Флюгер» на пермской эспланаде.

Фестиваль «Флюгер» на пермской эспланаде.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Фестиваль «Флюгер» на пермской эспланаде.

Фестиваль «Флюгер» на пермской эспланаде.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Фестиваль «Флюгер» на пермской эспланаде.

Фестиваль «Флюгер» на пермской эспланаде.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Фестиваль «Флюгер» на пермской эспланаде.

Фестиваль «Флюгер» на пермской эспланаде.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Фестиваль «Флюгер» на пермской эспланаде.

Фестиваль «Флюгер» на пермской эспланаде.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Фестиваль «Флюгер» на пермской эспланаде.

Фестиваль «Флюгер» на пермской эспланаде.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Фестиваль «Флюгер» на пермской эспланаде.

Фестиваль «Флюгер» на пермской эспланаде.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Фестиваль «Флюгер» на пермской эспланаде.

Фестиваль «Флюгер» на пермской эспланаде.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Фестиваль «Флюгер» на пермской эспланаде.

Фестиваль «Флюгер» на пермской эспланаде.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Фестиваль «Флюгер» на пермской эспланаде.

Фестиваль «Флюгер» на пермской эспланаде.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Фестиваль «Флюгер» на пермской эспланаде.

Фестиваль «Флюгер» на пермской эспланаде.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Фестиваль «Флюгер» на пермской эспланаде.

Фестиваль «Флюгер» на пермской эспланаде.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Фестиваль «Флюгер» на пермской эспланаде.

Фестиваль «Флюгер» на пермской эспланаде.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Фестиваль «Флюгер» на пермской эспланаде.

Фестиваль «Флюгер» на пермской эспланаде.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Фестиваль «Флюгер» на пермской эспланаде.

Фестиваль «Флюгер» на пермской эспланаде.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

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