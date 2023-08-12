Цирк Du Soleil, воздушные гимнасты и клоуны на ходулях: публикуем первые фото с фестиваля «Флюгер»

Фестиваль «Флюгер» на пермской эспланаде.
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
В субботу, ровно в 14.00 на пермской эспланаде начался фестиваль уличных театров «Флюгер». Зрелищное мероприятие проходит в городе уже в четвертый раз, а к 300-летнему юбилею Перми организаторы пригласили принять в нем участие самые крутые и интересные уличные театры России.
Фестиваль «Флюгер» на пермской эспланаде.
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
Несмотря на выходной и жаркий день, зрителей в центре Перми очень много. В основном, это семьи с детьми. Самые маленькие пермяки приезжают посмотреть на происходящее с родителями на колясках.
Фестиваль «Флюгер» на пермской эспланаде.
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
Открытие фестиваля началось с прохождения всех коллективов, которые будут принимать участие в празднике и выступать на площадках. Затем перед зрителями выступил артист Cirque Du Soleil - Андрей Кислицин. Он показал свой новый спектакль «Двойное непостоянство» про маленького человека, который пытается найти себя. Далее выступали воздушные гимнасты.
Фестиваль «Флюгер» на пермской эспланаде.
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
Параллельно на эспланаде общались со зрителями клоуны, можно было фотографироваться с аниматорами-ходулистами, поесть мороженого, посидеть на газончике, послушать музыку, да и просто насладиться происходящим.
Яркое мероприятие будет идти до 23.00 и продолжится завтра в 14.00. Выступления артистов будут идти нон-стоп.
Полную программу «Флюгера» можно посмотреть здесь.
На площадке работает наш фотокорреспондент, публикуем первые фото с фестиваля.
Фестиваль «Флюгер» на пермской эспланаде.
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
Фестиваль «Флюгер» на пермской эспланаде.
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
Фестиваль «Флюгер» на пермской эспланаде.
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
Фестиваль «Флюгер» на пермской эспланаде.
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
Фестиваль «Флюгер» на пермской эспланаде.
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
Фестиваль «Флюгер» на пермской эспланаде.
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
Фестиваль «Флюгер» на пермской эспланаде.
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
Фестиваль «Флюгер» на пермской эспланаде.
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
Фестиваль «Флюгер» на пермской эспланаде.
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
Фестиваль «Флюгер» на пермской эспланаде.
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
Фестиваль «Флюгер» на пермской эспланаде.
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
Фестиваль «Флюгер» на пермской эспланаде.
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
Фестиваль «Флюгер» на пермской эспланаде.
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
Фестиваль «Флюгер» на пермской эспланаде.
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
Фестиваль «Флюгер» на пермской эспланаде.
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
Фестиваль «Флюгер» на пермской эспланаде.
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
Фестиваль «Флюгер» на пермской эспланаде.
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
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