Фестиваль уличных театров «Флюгер» пройдет в Перми в выходные

Ежегодно фестиваль собирает тысячи гостей.
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
В предстоящие выходные 12 и 13 августа на городской эспланаде в Перми пройдет полюбившийся пермякам и гостям города фестиваль уличных театров «Флюгер». Это событие проходит в Перми уже в четвертый раз.
- Фестиваль обрел свою аудиторию и ежегодно собирает тысячи гостей, - говорят организаторы праздника. - Программа этого года будет насыщенной и зрелищной и обещает приятно удивить зрителей.
Перед пермской публикой выступят 19 коллективов со всей России, среди них как уже полюбившиеся зрителю коллективы, так и новые участники. Свои специальные программы и шоу представят и талантливые пермские артисты.
Начнется фестиваля «Флюгер» 12 августа в 14.00, а затем представления будут идти нон-стоп до 23.00. Завершится первый день «Флюгера» шоу воздушных гимнастов «Между небом и землей» от «Bastrigin Brothers» из Москвы. Под занавес покажут огненный спектакль «Широкий разгул» от театра огня «Игры пламени» из Перми.
А в течение всего дня на эспланаде будут работать артисты на качающихся шестах, живые статуи и ходулисты. Также пройдет шоу мыльных пузырей, будет работать бьюти-арт зона и фотозона.
Во второй день представления на эспланаде также начнутся в 14.00 и продлятся до 23.00.
Посетителям Фестиваля важно знать о правилах посещения закрытой зоны, где пройдет «Флюгер»: нельзя проносить на территорию запрещенные предметы и любые алкогольные напитки. Не пустят на фестиваль детей без сопровождения взрослых и гостей на велосипедах, мотоциклах, роликовых коньках, скейтбордах и прочем спортивном инвентаре. Также запрещен проход с животными.
Более подробную программу фестиваля уличных театров «Флюгер» можно посмотреть здесь.
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