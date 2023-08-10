Фестиваль уличных театров «Флюгер» пройдет в Перми в выходные

Ежегодно фестиваль собирает тысячи гостей. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В предстоящие выходные 12 и 13 августа на городской эспланаде в Перми пройдет полюбившийся пермякам и гостям города фестиваль уличных театров «Флюгер». Это событие проходит в Перми уже в четвертый раз.

- Фестиваль обрел свою аудиторию и ежегодно собирает тысячи гостей, - говорят организаторы праздника. - Программа этого года будет насыщенной и зрелищной и обещает приятно удивить зрителей.

Перед пермской публикой выступят 19 коллективов со всей России, среди них как уже полюбившиеся зрителю коллективы, так и новые участники. Свои специальные программы и шоу представят и талантливые пермские артисты.

Начнется фестиваля «Флюгер» 12 августа в 14.00, а затем представления будут идти нон-стоп до 23.00. Завершится первый день «Флюгера» шоу воздушных гимнастов «Между небом и землей» от «Bastrigin Brothers» из Москвы. Под занавес покажут огненный спектакль «Широкий разгул» от театра огня «Игры пламени» из Перми.

А в течение всего дня на эспланаде будут работать артисты на качающихся шестах, живые статуи и ходулисты. Также пройдет шоу мыльных пузырей, будет работать бьюти-арт зона и фотозона.

Во второй день представления на эспланаде также начнутся в 14.00 и продлятся до 23.00.

Посетителям Фестиваля важно знать о правилах посещения закрытой зоны, где пройдет «Флюгер»: нельзя проносить на территорию запрещенные предметы и любые алкогольные напитки. Не пустят на фестиваль детей без сопровождения взрослых и гостей на велосипедах, мотоциклах, роликовых коньках, скейтбордах и прочем спортивном инвентаре. Также запрещен проход с животными.

Более подробную программу фестиваля уличных театров «Флюгер» можно посмотреть здесь.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Тысячи пермяков пришли на фестиваль «Флюгер» на эспланаде

Публикуем самые яркие фото с праздника уличных театров [фото, видео] (Подробнее...)