«Его работы собирают в сети миллиарды просмотров»: Пермяк в 14 раз попал в Книгу рекордов России

Работы пермяка Николая Курбатова собрали в сети миллиарды просмотров.

Пермяк Николай Курбатов вошел в Книгу рекордов России, как автор самого большого количества статей в Википедии. Таким образом автор стал самым продуктивным ее редактором среди россиян.

- Это уже мой 14-й национальный рекорд, - рассказывает Николай Курбатов. – Мои работы собрали в сети миллиарды просмотров, и недавно я вошел в Книгу рекордов Европы, как создатель наибольшего количества статей в Википедии с инвалидностью по психическому заболеванию.

Диагноз Николая - биполярное расстройство, что существенно сокращает жизнь, поэтому он ценит каждый прожитый год и старается успеть, как можно больше.

В школе пермяк учил немецкий язык, а потом с компьютерными играми и фильмами стал хорошо разбираться в английском. Потом начал писать статьи для Википедии про известные фильмы.

Также пермяк создал около 60 тысяч статей в энциклопедиях Руниверсалис и Википедии на 40 языках, на 30-ти из которых он входит в топ-100, а на 5-ти - в топ-10 самых продуктивных редакторов.

В Руниверсалис Николай Курбатов также является самым продуктивным редактором. Он написал более 4300 стихов и сделал около 1300 видеороликов.

За свои труды Николай Курбатов отмечен семью орденами английской и норвежской Википедии, а также рядом общественных и государственных наград. А значительную часть своих доходов рекордсмен тратит на благотворительность.

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