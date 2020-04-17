«Я прочитал всего две книги». 29-летний пермяк девять раз попал в Книгу рекордов России

29-летний пермяк Николай Курбатов девять раз регистрировал свои достижения в Книге рекордов России. Последний его рекорд датирован мартом 2020 года. На этот раз молодой человек вошел в Книгу как автор наибольшего количества статей (17 879), созданных в Википедии на английском языке. И сейчас он занимает девятое место в списке самых продуктивных редакторов английской Википедии.

В Книгу рекордов мечтал попасть с детства

Самое интересное, что иностранный язык он выучил самостоятельно.

- В школе я учил немецкий, а потом с компьютерными играми и фильмами стал хорошо разбираться в английском, - рассказывает парень о себе. – Я родился и живу в Перми. С детства был активным, занимался разными видами спорта: легкой атлетикой, баскетболом, дартсом, футбольным фристайлом. Посмотрел тысячи фильмов, прослушал десятки тысяч песен и мелодий.

С детства Николай увлекался миром кино и музыки, а еще мечтал попасть в Книгу рекордов и ему это удалось.

В девятом классе начал монтировать видеоролики к фильмам. Парень писал рецензии к фильмам и статьи про кино.

После школы поступил в ПНИПУ на экономиста-менеджера, но в 2013-м по состоянию здоровья (врачи поставили ему диагноз «биполярное расстройство», - Ред.) был вынужден забрать документы из вуза и вернуться к монтажу трейлеров.

Один из его первых роликов «V значит Вендетта» получил много положительных отзывов, его разместили крупные каналы, и сейчас у него свыше миллиона просмотров.

Позже пермяк сделал немало официальных трейлеров, в том числе трейлер №2 к фильму «Дом» Олега Погодина, трейлер X фестиваля «Лучезарный ангел» для Правительства Москвы и Министерства культуры РФ, а также шоурил для Надежды Михалковой.

В его активе есть ролики, собравшие два, три и даже 10 миллионов просмотров, а суммарно его работы собрали сотни миллионов просмотров.

«Мама удивляется, как мне это удалось?»

Писать статьи для Википедии Николай начал в 2016 году. Сначала для русской версии, потом для английской. Темами его статей становились населенные пункты и кассовые отечественные и зарубежные фильмы «Собачья жизнь», «Матильда», «Лед», «Аквамен», «Джокер», «Движение вверх», «Елки новые», «Холоп», «Сердце Пармы» и многие другие.

- Свои работы я предпочитаю делать бесплатно, потому что ставлю в приоритет качество работы, но не скрываю, что раньше мне платили и платили хорошо, сейчас я живу на эти накопления и еще получаю пенсию по инвалидности, - говорит девятикратный рекордсмен Книги рекордов России из Перми Николай Курбатов. – Мама всегда удивляется, как это у меня получилось, ведь за свою жизнь я только две книжки прочитал, не считая учебников, зато фильмов посмотрел – не сосчитать!