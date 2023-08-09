В Пермском районе 15-летняя девочка пыталась покончить с собой из-за любви

Фото: Тимур ХАНОВ

Превратности подростковой любви едва не закончились трагедией для 15-летней девочки из Пермского района. Около двух недель назад в жизни Алисы ( имя изменено - Ред.) появился молодой человек. Девушка влюбилась по уши, но вот парень никак не мог выкинуть из головы свою бывшую. И спустя полмесяца отношений признался в этом Алисе.

- Так нельзя поступать. Перед тем, как начать новые отношения, разберись в старых, не нужно искать замену. Ты просто не представляешь, как больно мне сейчас, я поверила тебе, приводит слова из переписки Алисы своему возлюбленному Ural-mash.

- Я не могу ее забыть, я был уверен, что забыл, - отвечает молодой человек.

Как рассказал «Комсомолке» источник, знакомый с ситуацией, в минувшие выходные убитая горем Алиса в компании двух друзей пошла на стройку. С собой подростки взяли водку. Покупали не сами - попросили взрослых. Накачавшись алкоголем один из мальчишек взял телефон подруги и написал ее бывшему несколько сообщений с угрозами. Увидев это, Алиса не придумала ничего лучше, как покончить с собой (по закону мы не можем описывать способ самоубийства -Ред.).

В итоге у девочки отек мозга и многочисленные травмы. Сейчас она в больнице, за ее жизнь борются врачи. В обстоятельствах произошедшего разбираются правоохранительные органы.

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