«Меньше духов летом»: Главный внештатный терапевт Минздрава Пермского края дала совет, как не пострадать от укусов ос

Фото: Солеева Мария

Лето-2023 запомнится пермякам нашествием ос. Эти докучливые полосатые насекомые вьются возле кафе, подъездов, хозяйничают в садах и огородах и постоянно кусают людей.

«У меня ребенка оса на пляже цапнула, когда кукурузу вареную достали», «А у меня – когда малину на даче с куста ела», «А мою дочь оса ужалила, когда мы во дворе гуляли. Дочка завизжала от страха, пытаясь отогнать осу, и та впилась ей в руку», - не перестают жаловаться пермяки и пермячки.

Почему в этом году расплодилось так много ос, мы разбирались со специалистами, и понять причину этого можно, прочитав вот эту нашу статью. А что делать, чтобы не быть укушенным или помочь себе или близкому в случае, когда оса уже ужалила, журналистам «Комсомолки» рассказала главный внештатный терапевт Минздрава Пермского края Наталья Корягина.

Наталья Корягина Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

- Осы хорошо чувствуют не только натуральные запахи, но и искусственные ароматы, которые привлекают их еще больше. И если вы одеты броско, с ярким макияжем и выразительным ароматом духов, то находитесь в группе риска повышенного внимания со стороны ос, - объясняет Наталья Корягина.

Жало осы представляет собой полый канал, напоминающий иглу шприца. Воспаление и боль вызывает не сам укус осы, а впрыснутый яд, который является сильным аллергеном. Причем, каждый вид ос жалит по-разному, у каждого вида свои индивидуальные соотношения компонентов яда, который имеет сложную смесь химических веществ.

В результате действия яда на организм происходит раздражение нервных окончаний, разрушаются клетки и могут развиваться аллергические реакции. Причем, у восприимчивых к осиному яду людей, последствия могут быть вплоть до летального исхода.

Что предпринять если укусила оса? Первым делом нужно постараться удалить жало из раны. Делать это нужно не выдавливая его, так как это ускорит распространение яда.

Затем место укуса нужно промыть холодной проточной водой чтобы уменьшить отечность и болевые ощущения. Далее приложить ватный тампон или салфетку, смоченную перекисью водорода. Если под рукой нет перекиси, то можно использовать воду с разведенной в ней солью в пропорции одну чайную ложку на стакан воды.

Если у человека имеется предрасположенность к аллергии, то в период активности ос лучше постоянно иметь при себе какой-либо антигистаминный препарат (супрастин, цетрин, кларитин).

Если в месте укуса у человека появились отечность и краснота, поднялась температура или появились учащенное сердцебиение, одышка, головная боль, тошнота, сопровождающаяся рвотой, то пострадавшему необходима срочная медицинская помощь.

Также нужно обратиться к врачу, если от укуса пострадали глаза, горло или внутренняя часть ротовой полости, когда укусов несколько и когда аллергическая реакция уже наблюдалась от прежних укусов жалящих насекомых.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Приволжье превратилось в страну ос

Почему осенние насекомые активизировались так рано и как от них спастись (Подробнее..)