Приволжье превратилось в страну ос

От ос каждый спасается, как может. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

В регионах Приволжья - самое настоящее нашествие ос!

- Они высосали в саду все ягоды! - сокрушается пермская дачница Елена Николаевна. - Такого никогда не было! Вместо малины, вишни и даже крыжовника - жалкие ошметки!

- От них нигде проходу нет! - жалуется житель Уфы Леонид Иванович. - Ни в городе, ни на даче, ни даже в транспорте. Набрасываются на детей, на взрослых, ужалили даже собаку!

А в Саратовской области случилась и вовсе беда. Там умерла 40-летняя дачница садового кооператива, расположенного возле села Вязовка Гагаринского района, - после того, как проглотила осу. Врачам скорой, которые примчались на вызов, оставалось лишь констатировать смерть из-за удушья после осиного укуса.

Идеальная «осиная» погода

Ученые-энтомологи отмечают, что ос нынешним летом в Приволжье действительно невиданное количество.

- Этих насекомых и называют осы, потому что они появляются обычно осенью, но нынешний год - исключение, они объявились уже летом, причем в больших количествах, - говорит кандидат биологических наук, профессор кафедры зоологии беспозвоночных и водной экологии биологического факультета ПГНИУ Николай Паньков. - Объясняется это ранней весной и теплым июлем. Уже в мае активизировалось много различных насекомых, а ведь осы как раз и откладывают свои личинки в жучков-паучков. Либо притаскивают их в свои гнезда, чтобы выкормить потомство.

Как объясняет энтомолог, из-за жары у ос гораздо быстрее протекают все физиологические процессы. И они успевают давать детенышей чаще и в больших количествах.

В регионах Приволжья, как объясняет Николай Паньков, обитают самые разные виды ос. Какие-то вьют так называемые «бумажные» гнезда - наверняка многие видели такие в сараях на дачах, на чердаках дачных домиков. А вот песчаные осы делают норки прямо в земле. Этим летом в Приволжье было мало дождей, и вода не заливала осиные жилища.

Не пейте воду из носика чайника!

Уберечься от ос не так-то просто. Например, от них не поможет аэрозоль-спрей, который спасает от комаров.

- Осы не нападают на людей специально, как те же комары, - объясняет энтомолог. - Они жалят, только когда им кажется, что что-то угрожает им или их гнездам. Увидев осу, не стоит паниковать и размахивать руками, стараясь ее отпугнуть, это может, наоборот, вызвать ее агрессию. Вообще-то укусы ос не опасны, но если вы подвержены аллергии - лучше обратиться к врачу. Но это если оса не ужалила вас в слизистую оболочку рта. Вот это - смертельно опасно!

Ученый объясняет, что осы в жару ищут влагу. Нередко они заползают в емкости с водой, например, в носики чайников.

- Так что никогда ничего не пейте на даче из горлышка или из носика! - предупреждает Николай Паньков. - Если в рот попадет оса и ужалит в язык или в щеку изнутри, вполне может случиться анафилактический шок. И тогда счет пойдет буквально на минуты, таблетки от аллергии уже не помогут, необходимы будут уколы - инъекции специальных лекарств. И хорошо, если они окажутся в вашей аптечке.

НА ЗАМЕТКУ

Не будите спящих ос

Что делать, если вы обнаружили на даче или на балконе «бумажный шарик»? Как от него избавиться?

- Нужно дождаться ночи, надеть на всякий случай перчатки, осторожно отделить его от поверхности, к которой он прикреплен, положить в обычный полиэтиленовый пакет и унести куда-нибудь подальше, - советует Николай Паньков. - В темноте осы на вас не набросятся - в ночное время у них снижается активность. Главное - не подсвечивать гнездо фонариком, чтобы их не разбудить.