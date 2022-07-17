На отдыхе в Кунгуре трагически погиб пермяк

Фото с места происшествия предоставил «Комсомольской правде» источник, знакомый с ситуацией.

В субботу, 16 июля, в Пермском крае произошла еще одна трагедия на воде. Первая – с пропавшей семьей на реке Чусовая, вторая - на реке Сылва близ Кунгура. Здесь трагически погиб 59-летний пермяк, приехавший с компанией на отдых в живописное место. ЧП произошло на Филипповском карьере недалеко от деревни Песчанка.

- После двух часов дороги в жаркой машине мужчина зашел в холодную воду и поплыл, в этот момент у него, вероятней всего, мог произойти сердечный приступ, - сообщил «Комсомольской правде» источник, знакомый с ситуацией. – То, что мужчина скрылся под водой, увидели отдыхающие, они и вытащили его на берег.

К приезду «скорой» и спасателей пострадавший уже не подавал признаков жизни. Так как воды в легких медики не обнаружили, не исключено, что у пермяка могла произойти остановка сердца во время купания.

Сейчас причину смерти будет устанавливать судебно-медицинская экспертиза.

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