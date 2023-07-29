В Прикамье 15-летний спортсмен спас на реке девочку, а сам утонул

Пляж у висячего моста через реку Чусовую - довольно коварное место. Фото: страница ВК сообщества "Чусовой".

- Этот парень герой, отдал свою жизнь за жизнь ребенка!

- Спасибо ему за храбрость и мужество!

- Поступил как настоящий мужчина и боец!

В городе Чусовой Пермского края скорбят по поводу гибели 15-летнего мальчика, который спас на реке девочку ценой собственной жизни. В соцсетях высказывают слова соболезнования родителям юноши и благодарят его за мужественный поступок.

Его жизнь только начиналась, судьба прочила ему блестящее спортивное будущее: этой весной вместе с напарником они завоевали в своей возрастной категории «серебро» на санях-двойке на Первенстве России по санному спорту в Сочи.

В пятницу 28 июля они отдыхали на одном из городских пляжей – у висячего моста через Чусовую. Юный спортсмен увидел, что в воде подает отчаянные знаки о помощи девочка, и, не раздумывая, бросился на помощь.

Как отмечают горожане, этот пляж имеет коварную особенность – сначала у берега идет мелководье, которое затем обрывается в яму.

Как говорят его друзья, юноша не был хорошим пловцом. Он успел вытолкнуть девочку на мелкое место, но сам ушел под воду. Когда его вытащили из реки, было уже поздно.

- Родителям героя – сил пережить тяжелое горе… - соболезнуют чусовляне.