Пермский инструктор ЛФК разработал тренажер для военнослужащих, участвующих в спецоперации

3-5 минутное занятие на этом тренажере устраняет боли в суставах, мышцах и даже причины ее возникновения. Фото предоставлено Владимиром Жужговым

Осенью 2021 года тренер по кинезиофитнесу и инструктор ЛФК Владимир Жужгов проходил практику в Пермском медуниверситете имени академика Вагнера по программе «Лечебная физкультура», где узнал об уникальной методике восстановления мышц и нервов у парализованных и людей, переживших инсульт.

На изготовление ушло 4 месяца

- Методика представляет собой комплекс упражнений на специальном тренажере. Занятия направлены на устранение болевых синдромов в области спины и других систем опорно-двигательного аппарата, а в ряде случае и даже причин их возникновения! Эффективность методики меня настолько поразила, что в голове мгновенно родилась мысль: эти упражнения должны стать достоянием широкого круга людей.

По ряду причин на сегодняшний день эта методика малоизвестна и не пользуется большой популярностью, хотя, по словам Жужгова, ее эффективность доказана на примере сотен пермяков и одобрена Военно-медицинской академией имени Кирова.

- После общения с представителями академии руководитель регионального отделения общероссийского общественного движения Народного фронта «За Россию» в Пермском крае Елена Шлыкова предложила мне производить систематические поставки «Спинанеболит-тренажеров» для отправки на фронт, - говорит Жужгов.

Упражнения сами по себе довольно простые, но без тренажера эффекта не достигнуть. Данный тренажер производится в Польше и Америке. Цена классического варианта варьируется от 800 тысяч до миллиона рублей. Жужгов, понимая дороговизну аппарата, решил удешевить разработку и своими руками создал более дешевый и компактный аналог, назвав его «Спинанеболит». На изготовление тренажера ушло 4 месяца, а в его основу легло альпинистское оборудование. Свое изобретение Жужгов сперва установил на двух городских площадках, где его опробовали более 300 человек и избавились от болей в спине.

Вот так незамысловато выглядит «Спинанеболит»

Пять минут и боль ушла

- С началом СВО меня терзала мысль о том, как было бы хорошо предоставить возможность таких занятий военнослужащим, которые испытывают перегрузки систем опорно-двигательного аппарата. Вдохновленный идеей, я сконструировал еще более упрощенную модель тренажера, - говорит Жужгов.

Владимир Жужгов в командировке в зоне СВО

Со своим изобретением инструктор ЛФК поехал в зону спецоперации и передал его нашим бойцам. На сегодняшний день тренажером пользуются 17 военизированных подразделений.

- На передовой большинство защитников нашего Отечества испытывают высочайшие перегрузки опорно-двигательного аппарата: боли в спине, суставах мышцах. Я разработал подвесной тренажер, на котором можно заниматься на улице, в блиндажах или землянках. 3-5 минутное занятие на этом тренажере устраняет боли в суставах, мышцах и даже причины ее возникновения. В некоторых военных подразделениях в зоне СВО мотострелки, танкисты, артиллеристы, сотрудники спецподразделений ФСБ и МЧС уже успешно используют тренажер. В разработке, изготовлении и доставке его в зону СВО мне помогали волонтеры и благотворители, но сейчас возникли сложности с отправкой. На сегодняшний день здесь, в Перми, в зону спецоперации готовы отправиться 18 таких тренажеров.

Владимир Жужгов в командировке в зоне СВО

Владимир Жужгов считает, что данные тренажеры нужно распространить в каждое подразделение военных формирований, расположенных в зоне СВО. Они необходимы также как аптечки или маскировочные сети. Как и в предыдущие командировки, Жужгов готов сам приехать к бойцам и обучить правильной методике занятий.

Владимир Жужгов в командировке в зоне СВО

Дело осталось за малым – помочь пермяку доставить нашим бойцам крайне необходимую технику. Связаться с инициативным пермяком можно написав ему на страницу в соцсети.

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