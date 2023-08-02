В Перми студент спас тонущего 9-летнего мальчика

Валерий Гордеев не раздумывая бросился на помощь тонущему ребенку. Фото предоставлено девушкой молодого человека.

В жаркий воскресный день, 30 июля, 18-летний студент Валерий Гордеев вместе со своей девушкой Валерией отдыхал на городском пляже в Закамске. В тот день у реки собралось очень много народа, но молодых людей насторожило, что взрослые прятались от солнца на берегу, а дети плескались в воде практически без присмотра.

- Нам было страшно за маленьких детей - двух девочек лет 7 и 6-летнего мальчика, - рассказывает Валерия. - Поэтому мы стояли у реки и наблюдали за ними. Вдруг дети стали кричать, что в воде тонет мальчик. Мы стали искать взглядом тонущего, и мой молодой человек увидел рядом с мостом, примерно в 10 метрах от берега, барахтающегося в воде 9-летнего ребенка, который кричал: "Помогите, спасите!".

Без раздумий Валерий бросился в воду и поплыл на помощь мальчишке. Оказавшись рядом, он обхватил паренька одной рукой, а второй погреб к берегу.

- Мальчик был настолько напуган, что даже когда Валера плыл с ним на берег, продолжал звать на помощь, - рассказывает подруга студента. - Подплыв к берегу, Валера взял мальчика на руки и вынес на сушу. У паренька был очень испуганный вид, и он даже не сразу ответил, где его родители. Только с третьего раза он сказал, что пришел на пляж с бабушкой и показал рукой в ее направлении. Когда мы привели ребенка и рассказали о случившемся, бабушка нас поблагодарила и, взяв внука за руку, поспешила покинуть пляж.

По словам Валерия, причиной того, что мальчик стал тонуть, могла оказаться глубокая яма.

- Так получилось, что около двух недель назад в этом же самом месте едва не утонула маленькая девочка, - рассказывает Валерия. - К счастью, ее спасли взрослые. В тот день мы тоже были на пляже и Валера решил сплавать к тому месту, а когда занырнул на несколько метров, то не почувствовал дна - там очень глубокая яма. Кроме этого, будка спасателей находится очень далеко, поэтому взрослым ни в коем случае не нужно оставлять детей одних.

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