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Общество2 августа 2023 15:10

В Перми студент спас тонущего 9-летнего мальчика

Трагедия едва не развернулась на городском пляже в Закамске
Виктор Правдин
Валерий Гордеев не раздумывая бросился на помощь тонущему ребенку. Фото предоставлено девушкой молодого человека.

Валерий Гордеев не раздумывая бросился на помощь тонущему ребенку. Фото предоставлено девушкой молодого человека.

В жаркий воскресный день, 30 июля, 18-летний студент Валерий Гордеев вместе со своей девушкой Валерией отдыхал на городском пляже в Закамске. В тот день у реки собралось очень много народа, но молодых людей насторожило, что взрослые прятались от солнца на берегу, а дети плескались в воде практически без присмотра.

- Нам было страшно за маленьких детей - двух девочек лет 7 и 6-летнего мальчика, - рассказывает Валерия. - Поэтому мы стояли у реки и наблюдали за ними. Вдруг дети стали кричать, что в воде тонет мальчик. Мы стали искать взглядом тонущего, и мой молодой человек увидел рядом с мостом, примерно в 10 метрах от берега, барахтающегося в воде 9-летнего ребенка, который кричал: "Помогите, спасите!".

Без раздумий Валерий бросился в воду и поплыл на помощь мальчишке. Оказавшись рядом, он обхватил паренька одной рукой, а второй погреб к берегу.

- Мальчик был настолько напуган, что даже когда Валера плыл с ним на берег, продолжал звать на помощь, - рассказывает подруга студента. - Подплыв к берегу, Валера взял мальчика на руки и вынес на сушу. У паренька был очень испуганный вид, и он даже не сразу ответил, где его родители. Только с третьего раза он сказал, что пришел на пляж с бабушкой и показал рукой в ее направлении. Когда мы привели ребенка и рассказали о случившемся, бабушка нас поблагодарила и, взяв внука за руку, поспешила покинуть пляж.

По словам Валерия, причиной того, что мальчик стал тонуть, могла оказаться глубокая яма.

- Так получилось, что около двух недель назад в этом же самом месте едва не утонула маленькая девочка, - рассказывает Валерия. - К счастью, ее спасли взрослые. В тот день мы тоже были на пляже и Валера решил сплавать к тому месту, а когда занырнул на несколько метров, то не почувствовал дна - там очень глубокая яма. Кроме этого, будка спасателей находится очень далеко, поэтому взрослым ни в коем случае не нужно оставлять детей одних.

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