В Пермском крае отец бросился на помощь тонущей семилетней дочери, но в воде у него случился сердечный приступ

- Мы и глазом не успели моргнуть, как нашу дочь стало засасывать в воду. Она еле успела крикнуть: «Мама!», и мы с мужем ринулись к ней на помощь, - рассказывает жительница Чайковского Светлана.

В жаркий воскресный день 30 июля семья из Чайковского - Светлана со своим супругом и 7- летней дочуркой - решила выбраться на речку. Остановились на водоканале на улице Уральской. Когда девочка плескалась в воде недалеко от берега, мимо проехала баржа. Отливной волной ребенка стало засасывать в воду. Она лишь успела окликнуть маму, и перепуганные родители бросились ей на помощь.

- Воды было всего по пояс, но дочь как будто засасывало в воронку, - с ужасом вспоминает Светлана. - Муж добрался до нее первым, дочка зацепилась за его спину, и они уже стали выбираться, как вдруг у мужа случился сердечный приступ: земля ушла из под ног, и он стал задыхаться. Даже крикнуть ничего не мог. Я оцепенела.

К счастью, на помощь тонущему отцу и девочке со всех ног бежал один из отдыхающих. Он слышал крики ребенка, и одновременно с ее родителями бежал к воде.

- Он кинул мужу полотенце, тот за него ухватился, и мужчина вытащил их на берег, - рассказывает Светлана. - Я забрала дочь, муж рухнул на землю, его всего трясло, он задыхался, я хотела вызвать скорую, но мужчина в очередной раз нас спас - дал мужу таблетку нитроглицерина, и вскоре супруг пришел в себя.

От пережитого ужаса Светлана даже не спросила имя спасителя. Узнала лишь, что он со своим другом приехал из Башкирии. Вечером, когда семья вернулась домой, Светлана решила найти героя, опубликовала свою историю в социальных сетях, и это сработало.

- Наш спаситель откликнулся, его зовут Евгений, если бы не он, мой муж и дочь погибли, - говорит Светлана. - Я хочу сказать ему огромное материнское спасибо!