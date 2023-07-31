Лесной пожар под Краснокамском разросся до 84 гектаров

Местные жители жалуются на густой дым, из-за которого трудно дышать. Фото: ГУ МЧС по Пермскому краю

С вечера 29 июля под Краснокамском полыхает лес. В ГУ МЧС по Пермскому краю поделились актуальными данными о масштабе ЧП.

В первый день пожара в Закамском лесничестве Краснокамского городского округа установили, что огонь охватил 1,9 га. По данным на 31 июля, площадь возгорания достигла уже 84 га.

Фото: ГУ МЧС по Пермскому краю

Сейчас в тушении задействованы 132 человека и 26 единиц техники. Среди них 90 человек и 12 единиц техники от МЧС России, а также 37 человек и 9 единиц техники от Лесопожарных формирований Минприроды Пермского края.

Фото: ГУ МЧС по Пермскому краю

Угрозы населенным пунктам нет. Их защищают от огня в круглосуточном режиме. Спасатели отмечают, что тушение осложнено порывами ветра, труднодоступной местностью и плотным слоем лесной подстилки. Погибших и пострадавших нет.

Местные жители жалуются на густой дым, из-за которого трудно дышать. Он также ограничивает видимость водителям и пешеходам.

Фото: ГУ МЧС по Пермскому краю

Как нам ранее рассказал доктор географических наук и инженер ГИС-центра ПГНИУ Андрей Шихов, пока до Перми дым не доберется. Восточный ветер как раз уносит его от краевой столицы. Но если пожар продлится долгое время, то дым может добраться до Перми к середине августа.

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