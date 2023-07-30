В Пермском крае бушует лесной пожар

С огнем борются почти 40 пожарных. Фото: ГУ МЧС по Пермскому краю

В районе Краснокамска горит лес. В соцсетях местные жители делятся кадрами. Они также жалуются на густой дым, из-за которого трудно дышать.

Единая дежурно-диспетчерская служба Краснокамского горого округа сообщает, что из-за сильного задымления даже перекрыли автодорогу в сторону села Черная. Объезд возможен через деревню Новая Ивановка.

Фото: ЧП Пермь

Подробнее о масштабе возгорания рассказали в ГУ МЧС по Пермскому краю. Пожар вспыхнул 29 июля в 18:20. Тогда было зафиксировано, что огонь охватил 1,9 га леса. В тушении принимают участие 22 человека личного состава и 9 единиц техники. Также 30 июля подключились еще 17 человек и две единицы техники для защиты населенных пунктов.

Спасатели отмечают, что бороться с возникшим пожаром трудно. Тушение осложнено труднодоступностью места и плотным слоем лесной подстилки.

Фото: Сплетни Краснокамск

Ситуацию прокомментировал доктор географических наук, инженер ГИС-центра ПГНИУ Андрей Шихов. Пожар возник на торфяниках. «Как правило, такие пожары возникают во второй половине лета. Их довольно сложно потушить. Скорее всего он будет то гаснуть, то разгораться, и это будет продолжаться, пока не пойдут сильные дожди —так по опыту 2016 и 2021 годов».

Андрей Шихов также рассказал, дойдет ли дым до Перми. Сейчас дует восточный ветер, и он уносит дым от краевой столицы. До Перми он может дораться ближе к середине августа, если не пройдет достаточное количество осадков, и пожар продлится долгое время.

«Не удивительно, что именно сейчас пожар начался, потому что в регионе сохраняются очень пожароопасные условия — сильный ветер, довольно жарко, малое количество осадков уже в течение четырех месяцев», — уточнил Андрей Шихов.

В МЧС также отмечают, что погибших и пострадавших при пожаре нет.

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