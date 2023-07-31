Под суд в свадебном платье: в Перми приставы задержали невесту прямо в ЗАГСе

. Фото: Людмила СТРИЖНОВА-ВЫСОТСКАЯ

Скромная свадебная церемония – он, она и сотрудница Дзержинского ЗАГСа – завершилась появлением нежданных гостей. Едва новоиспеченные супруги покинули кабинет, в котором они заключили законный брак, как в коридоре их встретили судебные приставы.

Оказалось, они уже давно разыскивали новобрачную. 39-летняя женщина покинула родную Губаху, а вместе с ней и двух своих детей. Ребята сейчас воспитываются в местном детском доме, а их родная мать задолжала алименты на их содержание - более полутора миллионов рублей.

Губахинский суд постановил – взыскать деньги с должницы. Но та исчезла из поля зрения исполнительных органов. Правда, совсем скрыться ей не удалось.

Судебные приставы узнали, что женщина собирается выйти замуж в Перми. Они приехали в ЗАГС, подождали в коридоре, пока не завершится свадебная церемония, а затем увезли молодую жену в подразделение ведомства, где оформили административный протокол за неуплату средств на содержание детей.

После этого районный суд назначил алиментщице 90 часов обязательных работ – в качестве административного наказания. Так что медовый месяц женщина проведет в трудах на благо общества. Но погасить накопившийся долг перед детьми она все равно будет обязана.

- И даже после того, как задолженность будет погашена, приставы будут отслеживать своевременность ежемесячных платежей по алиментам, - пообещали в службе судебных приставов Пермского края.

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