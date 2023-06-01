Приставы Прикамья составили портрет типичных неплательщиков алиментов

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Судебные приставы Пермского края составили портрет типичных неплательщиков алиментов. Большинство должников, а это 77%, - мужчины, а оставшиеся 23% - женщины, сообщили в пресс-службе краевого УФССП. По сравнению с прошлым годом число матерей, которые не исполняют свои родительские обязанности, значительно увеличилось. Тогда как отцы стали более ответственно относиться к этому вопросу.

Среди мужчин самые молодые неплательщики – это 19-летние юноши, а самому старшему – 73 года. Средний возраст должника в Перми – 46 лет. А вот у женщин статистика немного другая. Самой молодой алиментщице 19 лет, а самой возрастной – 62 года. Она проживает в Уинском районе. Средний возраст должницы составляет 41 год.

Отмечается, что большинство алиментообязаных жителей Прикамья достаточно молодые и вполне трудоспособные. Из них только 50% имеют официальное место работы и выплачивают алименты на содержание своего ребенка. Вторая половина должников либо не хотят работать, либо скрывают источники дохода.

По данным приставов, с начала года мерами принудительного исполнения в пользу детей взыскано около 375 млн рублей. Это на 100 млн рублей больше, чем за аналогичный период прошлого года.

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