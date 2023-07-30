Мама девочки, которую ценой своей жизни спас 15-летний парень, обратилась к родителям погибшего

Фото: chusokrug.ru

В городе Чусовом 28 июля произошла трагедия. На одном из пляжей города рядом с висячим мостом начала тонуть девочка. К ней на помощь бросился 15-летний парень. Он не был хорошим пловцом, но смог вытолкнуть ребенка на мелкое место. Чужую жизнь юноша спас ценой собственной.

Мама девочки в соцсетях обратилась к родителям погибшего. «Хочу начать, с огромной благодарности родителям утонувшего мальчика. Конечно, никакие слова, извинения и раскаяния не вернут родителям сына. Но за его жизнь на небесах я буду молиться всегда», — написала женщина.

Оказалось, что мама девочки узнала о случившемся только ночью. Сама была на работе и не знала, что ее дочь ходила на речку.

«Ночью ей <дочке> стало плохо, у нее упало давление и пришлось вызвать «скорую». Только потом она мне все рассказала. Как она начала тонуть, потому что ее понесло течение. Мальчик ее вытащил, отталкивая от себя. Был еще мужчина, который за руку вытащил ее из воды и поплыл за парнем», — рассказала мама.

Ее дочь испугалась и побежала домой. О гибели спасителя стало известно из соцсетей.

«Еще раз прошу прощения у родителей мальчика. Не осуждайте пожалуйста мою дочь, ей в этом городе еще жить и учиться. Они и подумать не могла, что он утонет», — также обратилась женщина к жителям Чусового.

О погибшем мальчике известно, что он был успешным спортсменом. Так, этой весной он вместе с напарником завоевал «серебро» на санях-двойке на Первенстве России по санному спорту в Сочи.

Из реки подростка вытащили, но, к сожалению, было уже поздно.

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