В Пермском крае пропала 13-летняя девочка

Пропавшая девочка. Фото: Криминальная Лысьва/ВКонтакте

Вечером 26 июля в социальных сетях опубликовали запись о пропавшей 13-летней Алисе Черных из Лысьвы. Когда она пропала, не сообщается. Также не опубликованы и ее приметы, только фотография. В комментариях под записью местные жители писали, что видели похожу девочку.

- Вчера в Поповском саду около 23.00 видел похожую, ее вел парень, она плакала, шли в сторону Чапаева, потом ушли в сторону Шмидта.

В пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю корреспонденту "Комсомолки" подвтердили информацию об исчезновении ребенка.

- Заявление о пропаже написали родители. Полицейскими проводятся мероприятия по установлению ее местонахождение, - сообщили в краевом главке МВД.

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