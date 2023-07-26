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Общество26 июля 2023 9:53

В Перми начинается акция «Цветы жизни»

За пять лет проведения благотворительного мероприятия удалось собрать 18 миллионов рублей
Анна Маркова
За время существования акции "Цветы жизни" помощь получили сотни детей.

За время существования акции "Цветы жизни" помощь получили сотни детей.

Фото: Анна Маркова

Благотворительный фонд «Дедморозим» сообщает о старте традиционной перед 1 сентября акции «Цветы жизни».

Напомним, ее суть в том, чтобы в День знаний вместо множества букетов учителю дарить общий букет от класса, а сэкономленные средства направить нуждающимся в помощи детям.

- В этом году акция расширяет круг поддержки – привлеченные средства будут направлены в пользу детей с неизлечимыми заболеваниями, а также ребят с риском сиротства и выпускников интернатов, - говорят специалисты «Дедморозим». – Также средства идут на специализированное питание и расходные материалы к медоборудованию, с помощью которого дети дышат.

В фонде добавляют, что дети, которым будет оказана помощь, не могут самостоятельно передвигаться, обслуживать себя, следовательно не могут ходить в обычную школу. Для помощи им «Дедморозим» нанимает специалистов. Они помогают выпускникам интернатов в обучении, а семьям тяжелобольных детей дают передышку.

В «Дедморозим» рассказывают, что акция существует уже пять лет, за это время в ней приняли участие более 123 000 человек, было собрано более 18 млн рублей.

Расскажите учителю и классу о возможности принять участие в акции «Цветы жизни». Подайте заявку до 31 августа. Подробности можно узнать здесь.

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