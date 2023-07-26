В Перми начинается акция «Цветы жизни»

За время существования акции "Цветы жизни" помощь получили сотни детей. Фото: Анна Маркова

Благотворительный фонд «Дедморозим» сообщает о старте традиционной перед 1 сентября акции «Цветы жизни».

Напомним, ее суть в том, чтобы в День знаний вместо множества букетов учителю дарить общий букет от класса, а сэкономленные средства направить нуждающимся в помощи детям.

- В этом году акция расширяет круг поддержки – привлеченные средства будут направлены в пользу детей с неизлечимыми заболеваниями, а также ребят с риском сиротства и выпускников интернатов, - говорят специалисты «Дедморозим». – Также средства идут на специализированное питание и расходные материалы к медоборудованию, с помощью которого дети дышат.

В фонде добавляют, что дети, которым будет оказана помощь, не могут самостоятельно передвигаться, обслуживать себя, следовательно не могут ходить в обычную школу. Для помощи им «Дедморозим» нанимает специалистов. Они помогают выпускникам интернатов в обучении, а семьям тяжелобольных детей дают передышку.

В «Дедморозим» рассказывают, что акция существует уже пять лет, за это время в ней приняли участие более 123 000 человек, было собрано более 18 млн рублей.

Расскажите учителю и классу о возможности принять участие в акции «Цветы жизни». Подайте заявку до 31 августа. Подробности можно узнать здесь.

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