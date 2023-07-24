Школьник из Лысьвы получил главную роль в сериале «Юг»

Ярослав в роли Юга, а в роли бабушки Надежда Маркина. Фото: Ярослав Могильников / vk.сom

Путевкой в мир большого кино для Ярослава Могильникова стал фильм «Подельники» (18+). Причем, оказался 13-летний школьник героем картины почти как в кино. Режиссерская группа увидела мальчика в лысьвенском кафе, куда он зашел после тренировки. Посмотрев на Ярослава, киношники подошли к нему и пригласили на пробы.

Дебют Ярослава в роли деревенского мальчика Ильи, у которого убили отца и он пытается отыскать преступника, оказался удачным. А фильм завоевал несколько престижных наград, в том числе приз «Кинотавра».

После Ярослав Могильников снимался в фильме Антона Богданова «Иван Семенов: Большой поход» (6+), «Ералаше» (0+) и картине «Папаша в бегах» (12+).

А сейчас 15-летний школьник получил главную роль в сериале «Юг», который снимают Okko и NORM Production.

Юг – это не сторона света, а имя главного героя - 14-летнего школьника, отправившегося на поиски отца, которого он никогда не видел. Мама мальчика умерла, когда тому было всего три года. И живет он с бабушкой. Но однажды Юг находит деньги, присланные ему отцом, и пускается в путешествие.

- Потенциальные отцы разбросаны по всей России. Югу предстоит пересечь всю страну, чтобы встретиться с каждым. Он посетит самые красивые уголки нашей страны, и конечно, увидит главную достопримечательность России – людей! Проделать такой путь 14-летнему подростку, в принципе, непросто, а для Юга еще сложнее, ведь он обладатель кучи фобий, которые ему придется каждый раз преодолевать, - рассказали в пресс-службе онлайн-кинотеатра Okko.

Действие восьмисерийного фильма будет проходить в разных регионах России: на Байкале, Кавказе, Дальнем Востоке.

- Мне понравился герой тем, что где-то глубоко внутри него есть мужской стержень, просто он еще не раскрыт. И вот по мере развития сюжета он его раскрывает и показывает, что может быть очень ответственным. То есть он сначала делает, потом думает – как, в принципе, и я! Сначала делаю, потом думаю, но не всегда это заканчивается чем-то плохим. Возможно, это что-то новое в твоей жизни и кардинально может поменять ее и твое восприятие, - приводит пресс-служба слова Ярослава Могильникова.

Режиссер сериала – Иван Соснин. В главных ролях заняты также Надежда Маркина, Тимофей Трибунцев, Юрий Колокольников, Александр Яценко, Юлия Снигирь.

Съемки сериала «Юг» продлятся до конца сентября 2023 года. Премьера запланирована на 2024 год.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Главную роль в фильме «Подельники» сыграет семиклассник из Лысьвы

13-летний Ярослав Могильников выиграл кастинг (подробнее)