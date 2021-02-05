Главную роль в фильме «Подельники» сыграет семиклассник из Лысьвы

Ярослав Могильников. Фото: кинокомпания «ПермКино»,.

Из 200 школьников, которые пробовались на роль Ильи - главного героя фильма «Подельники», кинематографисты выбрали 13-летнего Ярослава Могильникова из Лысьвы. Мальчик учится в 7 классе, занимается футболом, играет в КВН, увлекается рэпом.

Как рассказали в кинокомпании «ПермКино», режиссерская группа увидела мальчика в местном кафе.

«После тренировки пришел в кафе к маме, сидел, выбирал блюда, а потом заходят люди, сразу было видно что они не из Лысьвы, мы сразу начали подозревать что это какие-то киношники. Потом к нам подошли и пригласили на пробы», - приводят слова Ярика в кинокомпании.

Мальчик считает, что он не похож характером на своего героя – Илья более дерзкий, но спокойный, а себя Ярослав называет веселым и позитивным.

Напомним, съемки фильма «Подельники» начнутся в Кыну уже 6 февраля. Картина рассказывает о мальчике Илье, который собирается отомстить убийце своего отца. По сюжету фильма ему предстоит восстановить справедливость и добиться своей цели. Взрослые роли играют Юрий Борисов и Елизавета Янковская.