Думали обойдется и долго не вызывали «скорую». Очевидец трагедии с пермяком на аттракционе в Челябинской области рассказал, как все произошло

Погибший мужчина оказался жителем Гайнского района Пермского края.

14 июля в Челябинской области на аттракционе погиб 34-летний житель Гайнского района Пермского края Евгений. Мужчина приехал на отдых на машине со своей сестрой и другом, об этом нам рассказал очевидец трагедии Василий Маланухин.

- Это произошло на моих глазах, - говорит Василий. – Я там находился в составе группы отдыхающих, был помощником инструктора. Мы готовили стоянку для приготовления пищи, она находится в том месте, где заканчивается трасса аттракциона, где погиб парень.

Василий рассказал «КП-Пермь», что перед погибшим парнем трассу проехала девушка, она была легкой и чуть-чуть не доехала до конца. Когда так происходит, инструктор, стоящий на деревянном подиуме, кидает человеку веревку и подтягивает его, что сделали и в случае с девушкой. Но веревка запуталась за полозья и за трос. Подтянуть девушку не получалось и инструктор сказал ей самой распутывать веревку, после чего ей кинули ее повторно.

- Когда инструктор начал подтягивать девушку, трос зашумел, - вспоминает Василий. - Это значит, что инструктор вначале трассы выпустил следующего участника аттракциона, когда другого еще не сняли. Парень ехал, наслаждался полетом, а в конце трассы врезался в металлическую конструкцию-лестницу на подиуме. Инструкторы, которые там находились, скорее всего, несовершеннолетние, на вид им лет по 16. Они не понимали, что происходит, это дети, у них не было алгоритма, что делать в такой ситуации. Девушка не пострадала, с ней все было в порядке. Парень после удара побелел, связи у нас внизу не было, она было только наверху трассы. По рации инструктора передали, что произошел несчастный случай, нужна «скорая». Есть ощущение, что вызвали «скорую» не сразу, надеялись, что парень очнется, все обойдется, но нет, через несколько минут у пострадавшего начала идти кровь изо рта.

По словам очевидца, к пострадавшему тут же подбежали очевидцы, хотели как-то помочь, спрашивали у инструкторов про медикаменты, но их не оказалось. Друг пострадавшего начал делать ему искусственное дыхание, и парень, вроде как, задышал, медиков не было долго, не знаю, минут 40 точно. Когда приехали, парень не подавал никаких признаков жизни, пульса не было. Врачи кололи ему адреналин, но ничего не помогло.

После произошедшего Следственный комитет Челябинской области возбудил уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть человека». Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования гибели пермяка на аттракционе. , у него замерили пульс, он прощупывался.

Напомним, трагедия произошла на Айских притёсах в Саткинском районе.

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На этом подиуме установлена металлическая конструкция в виде трапеции, она выполняет функцию лестницы. На нее с одной стороны поднимается инструктор, подтягивает человека, проехавшего по трассе. С другой стороны человек, приехавший по трассе, цепляется за эту конструкцию, его отцепляют, и он слазит