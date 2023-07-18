Шансов выжить не было: подробности аварии в Пермском крае, где погибли пять человек

В легковом автомобиле погибли сразу четыре человека.

В Пермском крае полиция возбудила уголовное дело после ДТП, в котором погибли пять человек.

Напомним, авария случилась в минувшее воскресенье, 16 июля, в Большесосновском районе. По информации ГИБДД, у большегруза на ходу лопнуло колесо, машину повело на встречную полосу. Огромная махина врезалась в автомобиль «Чери», «Лада» и мотоцикл. Иномарку в буквальном смысле расплющило, шансов выжить у находившихся в салоне не было. В машине ехали четыре человека: молодая пара Юлия Касаткина и Никита Баринов, а также две их знакомые девушки. Все они погибли на месте.

Мотоцикл, который тоже попал в аварию, загорелся, его водитель погиб на месте, а пассажирка получила тяжелые травмы. По информации краевого Минздрава на 18 июля, она находится в больнице в тяжелом состоянии.

Грузовик с дороги выкинуло и перевернуло, водитель был ранен и доставлен в больницу. Его состояние медики оценивают как удовлетворительное.

Погибшие молодые люди в автомобиле «Чери» - жители Ижевска, они возвращались из Перми домой, были в гостях.

- Сложно поверить, конечно, во все это, - сказал Артем Шемякин, друг погибшего. - Никита всегда был очень открытым и честным, всегда мог поддержать. Он занимался программированием, любил заниматься машинами и увлекался фотографией.

Погибшая Юлия Касаткина была дизайнером интерьеров, работала в студии дизайна.

В ГУ МВД по Пермскому краю сообщили, что по факту ДТП с пятью погибшими возбуждено уголовное дело по статье: «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц». Расследование уголовного дела продолжается.

Похороны погибших пройдут 18 июля в Ижевске.

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