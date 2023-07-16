В массовом ДТП в Пермском крае погибли пять человек

В легковом автомобиле погибли четыре человека, а также мотоциклист. Фото: соцсети.

В Большесосновском округе Пермского края произошло массовое ДТП, в котором погибли пять человек. Авария случилась 16 июня в 16.45, там столкнулись грузовик, два легковых автомобиля и мотоцикл.

Очевидцы автоаварии тут же позвонили в экстренные службы.

Всего в ДТП попали 3 машины и 1 мотоцикл. Фото: ЧП ДТП Пермь.

По предварительной информации ГУ МВД по Пермскому краю, ДТП случилось на 13 километре автодороги Большая Соснова – Частые.

У большегруза лопнуло колесо, водитель выехал на полосу встречного движения, врезался в автомобиль «Чери», «Лада» и мотоцикл.

- В результате ДТП погибли водитель и три пассажира иномарки, а также водитель мотоцикла, - рассказали в ГУ МВД Прикамья. - Водитель грузового автомобиля и пассажирка мотоцикла доставлены в больницу. По факту происшествия проводится проверка, по результатам которой будет принято решение в установленном законом порядке.

Авария случилась в Большесосновском округе. Фото: ЧП ДТП Пермь.

В МЧС России по Пермскому краю рассказали, что также выезжали для оказания помощи пострадавшим в ДТП.

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