В Перми показали балет на трамвайных путях

Перфоманс прошел на улице Ленина. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Перми в ночь на 16 июля на улице Ленина показали перфоманс «Балет на трамвайных путях». Он стал частью фестиваля нового театра «Пермское море», который стартовал 10 июля. Организаторы говорят, что это фестиваль современного театра с экспериментальными постановками.

Балет на трамвайных путях — это совместный проект со Свободным театром современного танца, в котором танцует водитель трамвая Юрий Губин.

- Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Посмотреть на него пришли несколько десятков зрителей. Они увидели танцовщиков, исполняющих манифесты, говоря, что назад не развернуться, а можно двигаться только вперед.

Танцовщики были одеты в черное, старались синхронно исполнить танцы. Наш фотограф побывал на «балете», показываем фото и видео.

Напомним, фестиваль «Пермское море» На все его мероприятия вход будет бесплатный. По словам организаторов, «Пермское море – это фестиваль, на котором с помощью театра рассказывают о людях, которые создают Пермь сегодня.

- Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В спектаклях принимают участие водители трамваев, пермские флористы, хор бабушек и дедушек, студенты и многие. Также зрители увидят спектакли, отмеченные жюри «Золотой маски» или показанные на Дягилевском фестивале.

- Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

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