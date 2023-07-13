В Перми трагически погиб 20-летний актер театра «У Моста» Семен Осокин-Портной

Актеру было всего 20 лет. Фото: Пермский государственный институт культуры ПГИК / ВКонтакте

Скоропостижно ушел из жизни молодой актер, студент Пермского государственного института культуры Семен Осокин-Портной. Ему было всего 20 лет. Об этом сообщается на странице ВУЗа в соцсети ВКонтакте. По словам коллег по театру и однокурсников, юноша утонул в реке.

Фото: Семен Осокин-Портной / ВКонтакте

«За три года учёбы в институте Семён проявил себя как одарённая личность с горячим сердцем и безупречной волей. Свою будущую профессию он воспринимал не как ремесло, а именно как работу Духа. За ним тянулись, он был примером. Это был герой-романтик, в этом человеке соединялись Буря и Натиск», - говорится в посте.

В учебном заведении также рассказали, что Осокину-Портному были свойственны великодушие, милосердие, честолюбие, выносливость и отвага. Отмечается, что у него были все качества, чтобы стать блестящим актером.

Семен работал в театре «У Моста» с 2020 года. Несмотря на свой юный возраст юноша сыграл десятки ролей в спектаклях: Герцога, священника и Вальсингама в «Маленьких трагедиях», Мелузова в «Талантах и поклонниках», санитара Сэма в «Пролетая над гнездом кукушки», Дракулу в «Дракуле», отца в «Звере», Рязанова в рок-опере «Юнона и Авось», Акопа в «Хануме», Коровьева в «Мастере и Маргарите», а также во многих других спектаклях.

Преподаватель и актриса Татьяна Петровна Жаркова рассказала, каким был Семен и как он учился. В Пермском институте культуры она преподает студентам теорию актерского мастерства. По ее словам, буквально за последнее время юноша сильно вырос – в театре стали доверять главные роли.

– Семен был удивительным, идеальным студентом, талантливым человеком. Он был начинающим актером. На театральном фестивале «Шаг» в Барнауле он взял Гран-при за лучшую мужскую роль. Организаторы даже не поверили, что ему всего 20 лет. И это было только начало пути, - рассказывает Татьяна Петровна. – К сожалению, Семен очень быстро ушел из жизни. Это трагическая случайность. До сих пор в голове не укладывается. Я не верила сначала. Скорбим.

Воспоминаниями о Семене также поделилась его однокурсница Мария Серова. Она рассказала, что работать с ним было максимально комфортно и уверенно. Он всегда мог помочь и выручить прямо на сцене, не выходя из роли. В жизни это был человек, который может поддержать любую беседу.

– Это был человек, совершенно собранный всегда, его сложно было сбить с поставленного пути. У него очень сильная энергетика, которая чувствовалась не только на сцене, но и в жизни. Он мог одной фразой изменить климат помещения. За кулисами он всегда поддерживал атмосферу спектакля, всегда всех настраивал на то, чтоб у всех был правильный настрой на спектакль, - говорит Марина. – Мне кажется, он знал всё. А даже если чего-то не знал, он всегда с огромным интересом узнавал от собеседников что-то новое. Как он всегда говорил «Главное решать проблемы с холодным умом». Он был тем, у кого в его 20 лет можно было учиться.

Семен на фестивале «ШАГ» в Барнауле, где показали оперу-мистерию «Юнона и Авось». Фото: Пермский театр «У Моста» / ВКонтакте

По данным Министерства территориальной безопасности Пермского края, с начала лета произошло уже 27 происшествий на водоемах. Утонули 23 человека, в том числе трое детей. Для сравнения, за летний период прошлого года на водных объектах Прикамья было зарегистрировано 19 ЧП. Вода унесла жизни 20 человек, в том числе шести детей.

В Министерстве территориальной безопасности напомнили правила безопасного поведения на водоемах, от соблюдения которых зависят жизнь и здоровье Вас и Ваших близких:

1. Купаться следует только на оборудованных пляжах!

2. Запрещается купаться в заболоченных местах и там, где есть тина и водоросли!

3. Не заплывайте за буйки!

4. Строго запрещается купаться в водоемах в нетрезвом состоянии!

5. Прыжки в воду с лодок, катеров, пирсов и прочих объектов, не приспособленных для этих целей, могут нанести серьезные травмы!

6. Не рекомендуется купаться в водоемах, если температура воды ниже +15 градусов.

7. Дети дошкольного и младшего школьного возраста должны купаться строго под присмотром родителей, а подростки без сопровождения старших могут купаться только в специально отведенных местах.

Единый телефон вызова служб экстренного реагирования: «112» - вызов с мобильного бесплатный.